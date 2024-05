James Baldwin, La croix de la rédemption (inédit)

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valentine Leÿs et Romaric Vinet-Kammerer

À l’occasion du centenaire de la naissance de James Baldwin, l’une des figures littéraires américaines les plus brillantes et incandescentes du XXe siècle, les Éditions Stock publient un recueil de textes inédits, précédé d'une préface de Léonora Miano.



Réputé pour son engagement dans le mouvement des Droits Civiques, James Baldwin (1924-1987) n’a eu de cesse d’interroger et de décortiquer l’histoire et la société américaines. Dans ce recueil de texte – en France – nouvelle, essais, discours, conférences, lettres, – la clairvoyance et la force de la pensée baldwinienne scintillent à chaque page. L’auteur de La Chambre de Giovanni s’y interroge sur la possibilité d'un président afro-américain, dénonce le racisme étatique, la manipulation médiatique ; il analyse l'hypocrisie du fondamentalisme religieux, livre ses réflexions sur les relations entre Noirs et Juifs ; expose l’importance de l’engagement social (parité, éducation, etc.) ; partage ses impressions sur le blues et la boxe. Au fil des pages s’esquisse le portrait en creux d’un Baldwin tour à tour romancier, journaliste, militant, essayiste et ancien prédicateur.

La Croix de la Rédemption nous rappelle pourquoi nous aimons tant lire les œuvres de cet immense styliste. Ses phrases serpentent à travers les problèmes et en ressortent teintées de lumière, il sait nous emmener là où il veut et dévoiler ses cartes pour nous offrir une vue de l’Amérique du milieu du siècle dernier… mais aussi de celle d’aujourd’hui, toujours en proie à ses tourments et ses démons. Alors que l’on fête cette année le centenaire de sa naissance, ses textes n’ont rien perdu de leur acuité et de leur modernité. En refermant ce recueil, le lecteur ne pourra s’empêcher de se demander : « Mais qu’aurait donc écrit Baldwin aujourd’hui ? »

