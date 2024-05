Valeurs, axiologie, cultures (revue Annales UMCS FF)

La revue des Annales UMCS. Sec. FF invite à soumettre des propositions d’articles pour des numéros thématiques « Valeurs – axiologie – culture ».

La réalité dynamique de la deuxième décennie du XXIe siècle nous fait penser au monde qui nous environne comme une sphère en constante évolution, pleine d’événements violents, rompant les liens avec ce qui semblait jusqu’à récemment traditionnel et immuable. Cela suscite également une réflexion sur la manière dont le sens de crise axiologique a été traité au cours des siècles, dans quelle mesure les méthodes de dépassement de cette crise développées à cette époque ont ouvert de nouvelles perspectives pour le développement de la culture, de la littérature et de la langue, dans quelle mesure elles se sont révélées être un piège, et enfin dans quelle mesure elles sont utilisées dans les activités créatives contemporaines.

Le sentiment de crise que l’on éprouve depuis de nombreuses années rend de plus en plus visibles les tendances culturelles liées à la recherche de la stabilité. Par conséquent, nous vous encourageons également à réfléchir à la place de la littérature sur la carte culturelle dans ce contexte. Comment les hiérarchies de valeurs et les manières d’évaluer la réalité fonctionnent-elles dans le langage ?

Nous voudrions vous inviter à réfléchir ensemble sur les questions relatives à l’état de la littérature, de la culture et de la langue, tant du point de vue moderne que du point de vue historique. Nous nous intéressons à la réflexion sur les déterminants axiologiques de divers phénomènes littéraires, culturels et linguistiques. C’est pourquoi nous vous invitons à co-créer les volumes de cette année des « Annales UMCS. Sec. FF », qui porteront sur des questions telles que:

- axiologie dans la littérature polonaise et étrangère (études de cas, approches transversales et comparatives) ;

- la place de la littérature dans la (pop)culture contemporaine ;

- les prix littéraires comme moyen de promouvoir des valeurs sélectionnées ;

- les dialogues de la littérature et de l’art en tant que discussions axiologiques ;

- les traditions littéraires et culturelles en confrontation avec la modernité ;

- la nature politique de la littérature/culture d’un point de vue historique ;

- les manifestations de la crise et les moyens de la surmonter dans la culture, la littérature et la langue ;

- les manifestations anciennes et contemporaines de l’axiologisation de la culture, de la littérature et de la langue ;

- les transformations de la langue face à la réalité socioculturelle ;

- les disputes sur la valeur et les fonctions de la littérature au cours des siècles ;

- les théories et méthodologies de la recherche littéraire, linguistique et culturelle dans le contexte des questions axiologiques ;

- chaos axiologique ou statu quo immuable;

- les valeurs et les méthodes d’évaluation encodées dans la langue ;

- l’évolution des méthodes et des périmètres de l’évaluation linguistique.

L’ensemble des questions présentées ci-dessus peut être élargi.

—

Date limite de soumission des articles : 5 juin 2024.

Nous acceptons les textes dans les langues du congrès ainsi qu’en polonais.

Adresse de contact : monikagabrys@wp.pl

Site Web : https://journals.umcs.pl/ff