Figuraciones, vol. 3-3

La revue Figuraciones, publiée par la Hebrew University of Jerusalem et l'Association d'Hispanistes d'Israel, vient de sortir son numéro 3 avec des travaux consacrés à Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez, Alejandra Pizarnik, Roberto Bolaño et María Elena Walsh, parmi d'autres écrivains espagnols ou hispano-américains. Les travaux sont signés par Florinda Goldberg, Ruth Fine, Ariel Dajczman, Susanne Zeep, Aarón Lubelski, Valentina Litvan, Yaki Setton, Samuel Rodríguez...

Sommaire/Contenido

· Del Editor

· Goldberg, Florinda: Palabras de apertura

· Zepp-Zwirner, Susanne: La migración en las literaturas españolas e hispanoamericanas: Sobre la actualidad de una filología hispánica transcultural

· Copello, Fernando: Viajes y exilios en la obra de María Elena Walsh. A propósito de la “Zamba para Pepe”

· Dajczman, Ariel: Lobotomía macedonia

· Davidi, Einat: Algunas reflexiones sobre la dialéctica entre alta y baja cultura en la percepción cultural y estética de García Lorca

· Fine, Ruth: La gran sultana y sus mundos posibles

· Gerwe, Diego: Interpretación y política: Anulación matrimonial entre Juan Pacheco y Juana de Luna en el reino de Castilla en la Edad Media

· Goldberg, Florinda: La cabellera inmortal: El ars narrativa de Gabriel García Márquez

· Jonas Aharoni, Gabriela: Santa Evita: El interminable diálogo entre literatura, ficción e historia

· Laznow, Jacqueline: ויצ”ו ארגנטינה – נשיות וציונות בקהילה היהודית בארגנטינה

· Litvan, Valentina: El Síntoma Pizarnik o la lengua horadada

· Lubelski, Aarón: ¿Qué entendemos por ecocrítica?

· Rein, Raanan - Rucki Menashe, Yonit: Entre Di Stéfano y Antúnez: los mitos acerca de la rivalidad futbolísitca entre el Real Betis y el Sevilla F.C.

· Rodríguez, Samuel: Amor, sinsentido y muerte en Diálogos del anochecer de José María Vaz de Soto

· Setton, Yaki: “Agrandó la O del yo”: la subjetividad no catártica en Mirta Rosenberg

· Shir, Idán: Un paseo por el museo: apuntes sobre apuntes

· Shragai, Ataliá: Washerwomen and Policemen: U.S. American Photographers Capturing the Pan American Highway

· Solotorevsky, Myrna: Fragmentación y totalidad en la estructura de Los detectives salvajes y 2666, de Roberto Bolaño