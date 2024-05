La littérarité de la non-fiction en question (Tchernivtsi, Ukraine)

Tchernivtsi (Ukraine), le 25 octobre 2024

La littérarité de la non-fiction en question

Colloque international organisé par le Département de littérature étrangère et de théorie littéraire

et le Département de philologie romane et de traduction de l’Université Nationale de Tchernivtsi

Le succès d’une littérature non-fictionnelle (littérature documentaire, littérature du fait, enquête, récit historique, autobiographie, témoignage, texte d’intervention, etc.) attire de plus en plus souvent l’attention des chercheurs en littérature. En effet, une réelle « passion du réel », à la croisée des sciences sociales et de l’imaginaire, semble s’être emparée d’un grand nombre d’auteurs et d’autrices. Aussi, durant ces dernières années, a-t-on pu constater la parution de plusieurs travaux de recherche, notamment anglo-saxons (voir Bibliographie indicative), venant d’horizons critiques différents, qui s’emploient à analyser l’émergence d’un type d’écrits, qui constituent un genre, à part entière et non plus relégué dans les marges du champ littéraire, celui de la non-fiction, en l’occurrence. Ainsi sont interrogées les particularités narratologiques et discursives qui fondent ce type de récit, les questions épistémologique et éthique qu’il implique, les identités narratives et les phénomènes de subjectivation/désubjectivation qu’il produit, la réception et les modalités de lecture qu’il contractualise avec ses destinataires. Les critiques littéraires ukrainien·nes (Mykaïlyna Kotsiubynska, Artem Halytch, Nadiya Kolochtchouk, etc.) portent, évidemment, un intérêt scientifique à ce « quatrième genre » littéraire (Minot, 2003) dont la disruptivité remet en cause un grand nombre de certitudes esthétiques et de typologies génériques établies du fait de son statut hybride (porosité des frontières entre le réel et la fiction). Une attention toute particulière est portée sur les aspects littéraires – de « diction » pourrait-on dire à la suite de G. Genette –, sur la « creative nonfiction » (Gutkind, 2024), que ce type de textes affiche textuellement et exhibe discursivement tant dans son péritexte (éditorial et auctorial) que dans son épitexte (entretiens avec les auteurs et les autrices, déclaration d’intention, mise en voix publique des textes, comptes rendus journalistiques…). Cet intérêt est tout à fait justifié dans la mesure où la littérarité et la valeur esthético-littéraire de ces textes semblent aller de soi, et sont même souvent minorées, sinon passées sous silence, au profit de leurs fonctions référentielle et dénotative.

La problématique de ce colloque pourra donc s’articuler autour de cinq axes :

1. Existence de traits immanents (style, structures, figurativité, place et recours à la fiction...) qui révéleraient l’appartenance de la non-fiction au champ littéraire. Autrement dit, la non-fiction est-elle redevable d’une tradition et d’une écriture littéraire, en production et en réception ?

2. Intertextualité et contextes (inter)culturels dans la non-fiction : interférences de la non-fiction avec la littérature de fiction, l’art, la philosophie, etc. Autrement dit, peut-on repenser le monde de la non-fiction en termes de sémiosphère (Lotman) ou de sémiotique culturelle qui s’appuierait sur des notions telles que la binarité, l’asymétrie, l’hétérogénéité, la frontière, la traductibilité, etc. ?

3. Formes et genres expérimentaux de la non-fiction : formes et approches novatrices dans les créations non-fictionnelles ; exploitation du numérique et des formats interactifs dans la non-fiction. Autrement dit, peut-on, comme c’est le cas pour la fiction, envisager des formes interactives de la non-fiction ? Ou bien narrativité et interactivité s’opposeraient-elles irrémédiablement dans la non-fiction, eu égard à son pacte référentiel ?

4. Part de soi et de l’autre dans la non-fiction. Autrement dit, comment se nouent, ici, l’écriture de soi et l’écriture des autres, l’intimité et l’extimité ? Extimité à comprendre comme ce qui est tourné vers le dehors et en prise sur les événements extérieurs, en amont et en aval du geste d’écriture.

5. La non-fiction ukrainienne dans les conditions de la guerre : impact des facteurs sociaux, politiques etc. sur la non-fiction d’aujourd’hui. Autrement dit, quelles sont les possibilités, les nécessités et les impasses d’un genre comme la non-fiction dans un pays en guerre ? Quelle est la place et la justification de l’imaginaire dans l’écriture du réel, le réel, dans ce cas particulièrement, pouvant être conçu comme “l’impossible”, c’est-à-dire “ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire” (Lacan) ?

Le colloque se déroulera en visioconférence.

Langues des communications : ukrainien, anglais, français, allemand, bulgare, tchèque, roumain, polonais.

—

Adresser aux responsables du colloque avant le 15 septembre 2024 un résumé de 4000 à 5000 signes (indiquer dans quel axe thématique du colloque s’inscrit le sujet de la communication), accompagné dans le même fichier d’une bio-bibliographie et des coordonnées du/de la participant·e. Le fichier envoyé devra être référencé uniquement par le nom de son auteur ou autrice.

Le comité scientifique communiquera sa décision avant le 1er octobre 2024.

Les communications donneront lieu à une publication dans la revue « Questions de critique littéraire » (http://pytlit.chnu.edu.ua/issue/archive).

Propositions de communication/article à adresser par courriel à :

Roman Dzyk, Maître de conférences, Directeur du Département de littérature étrangère et de théorie littéraire à l’Université de Tchernivtsi zarteorlit@chnu.edu.ua

Galyna Dranenko, Professeure des universités, Directrice du Département d’études romanes et de traduction à l’Université de Tchernivtsi, membre temporaire du Centre de recherche sur les médiations – CREM à l’Université de Lorraine, galynadranenko@yahoo.fr (pour les communications/articles en français).

—

Bibliographie indicative

1. Pyne, Stephen J. Style and Story: Literary Methods for Writing Nonfiction. Tucson : The University of Arizona Press, 2018. 216 p.

2. Hart, Jack. Storycraft: The Complete Guide to Writing Narrative Nonfiction. Chicago : University of Chicago Press, 2021. 270 p.

3. Foster, Thomas C.. How to Read Nonfiction Like a Professor: A Smart, Irreverent Guide to Biography, History, Journalism, Blogs, and Everything in Between. New York : Harper Perennial, 2020. 310 p.

4. Singer, Margot and Walker, Nicole (ed.). Bending Genre: Essays on Creative Nonfiction. New York : Bloomsbury Publishing, 2023. 349 p.

5. Wiese, Annjeanette. Narrative Truthiness: The Logic of Complex Truth in Hybrid (Non)Fiction. Lincoln : University of Nebraska Press, 2021. 246 p.

6. Jensen, George H. The Ethics of Nonfiction: Rhetoric, Ethos, and Identity. Cham : Palgrave Macmillan, 2024. 208 p.

7. Minot, Stephen. Literary Nonfiction: The Fourth Genre. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2003. 160 p.

8. Gutkind, Lee. The Fine Art of Literary Fist-Fighting: How a Bunch of Rabble-Rousers, Outsiders, and Ne’er-do-wells Concocted Creative Nonfiction. New Haven : Yale University Press, 2024. 292 p.