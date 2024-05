Max Weber, Faire de la politique

Traduit de l'allemand par Olivier Mannoni

La politique est-elle une affaire de professionnels ? Faut-il vivre et mourir pour des idées ? Ce texte, l'un des plus importants de la pensée politique du XXe siècle, est consacré à la passion politique et au métier de politique. Weber y analyse les dangers de la politique professionnelle et le risque d’un retour à la violence. On y trouvera aussi la distinction célèbre entre l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité. La conviction, c’est la passion, c’est croire que la politique concerne des idées pour lesquelles vous vivrez et mourrez ; et la responsabilité, c’est prendre les conséquences au sérieux, se demander ce qui se passera si l’on vit et si l’on meurt selon ces idées.