Adelheid Duvanel, Histoires de vent

Traduit par Catherine Fagnot

« Enfant, j’essayais d’entrer en contact avec les gens à l’aide de petits gestes, en m’exprimant à demi-mot, mais eux aimaient le sonore, le concret, ce que j’avais en horreur. Ils ne pouvaient pas me comprendre. » Dans ce premier livre, paru en 1980 et inédit en français, se met en place, comme une réponse à ce constat, tout l’univers si singulier d’Adelheid Duvanel : la force des images, l’attention portée aux êtres en marge et qui, depuis cette marge, nous donnent à voir différemment le monde, le souci du détail et des petits gestes, mais aussi l’invention de cette forme brève qu’Adelheid Duvanel déploiera toute sa vie, composant de véritables miniatures d’une bouleversante intensité.

Adelheid Duvanel est née à Bâle en 1936 et morte dans la même ville en 1996. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des voix les plus originales de la littérature de langue allemande.

