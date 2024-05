Raymond Trousson, Verba et sententiæ. Utopie et réception des philosophes des Lumières (articles réunis par Valérie André)

Recueil d'articles de Raymond Trousson, rassemblés présentés et édités par Valérie André.

Le 25 juin 2013, Raymond Trousson s’éteignait à l’âge de 77 ans. Chercheur infatigable, modèle d’érudition, d’intelligence et de rigueur, il était un professeur exceptionnel, un maître bienveillant qui laisse orphelins tous ceux qui ont eu le privilège d’apprendre et d’étudier à ses côtés. Ses travaux sont devenus des ouvrages de référence, sa bibliographie, qu’on trouvera dressée ici pour la première fois, est à la mesure de son immense curiosité intellectuelle.

Pour lui rendre hommage au lendemain du 10e anniversaire de sa disparition, les éditions Honoré Champion ont souhaité republier une anthologie de ses articles, consacrés à l’utopie et la réception des philosophes des Lumières. Composées, pour la plus grande majorité d’entre elles dans la seconde moitié du XXe ou au tout début de notre siècle, ces études prennent une résonance toute particulière. Elles font écho aux différentes crises que nous traversons – spirituelles, écologiques, sanitaires, technologiques – et permettent de remettre en perspective un procès des Lumières qui semble dangereusement renaître de ses cendres pour s’immiscer dans les consciences avec une habilité pernicieuse. Nous en donnons ici la dernière version conservée par Raymond Trousson, en nous permettant de compléter l’appareil critique présent dans les notes de bas de page.

Valérie André est Directrice de recherches au FRS-FNRS et professeure à l’Université Libre de Bruxelles. Disciple de Raymond Trousson, elle est spécialiste de l’histoire de la littérature et des idées des XVIIIe et XIXe siècles. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages et éditions de textes, publiés entre autres aux éditions Honoré Champion.

