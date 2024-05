Elena Podetti (éd.), La chanson d'Yde et Olive et de Croissant

Chanson de geste de la fin du XIIIe siècle.

Édition d'après le manuscrit T, L. II. 14 de la bibliothèque de Turin.

À la charnière des XIIIe et XIVe siècles, un cycle épique s’est constitué autour de Huon de Bordeaux. La Chanson d’Yde et Olive regroupe en réalité trois séquences rédigées par deux auteurs différents, Yde et Olive I, Croissant et Yde et Olive II, consacrées aux descendants du héros bordelais. Le premier volet narre les aventures d’une jeune fille, Yde, qui s’enfuit sous un accoutrement masculin pour se soustraire à une union incestueuse avec son père, s’illustre sur les champs de bataille, épouse une autre femme, est transformée en homme et peut ainsi engendrer Croissant. L’histoire exemplaire de cet enfant prodigue occupe le deuxième volet, tandis que le dernier, œuvre du second auteur, reprend les fils de l’intrigue originaire en relatant le combat d’Ydé devenu homme contre un usurpateur. La présente édition permet de connaître ces récits qui, transmis par un témoin unique, le ms. L. II. 14 de Turin, ont néanmoins circulé à l’ombre des grands cycles épiques et romanesques, tout en nourrissant un imaginaire narratif d’origine folklorique dont l’universalité produit une étonnante résonance avec des questionnements contemporains.

Elena Podetti est docteur de l’Université de Strasbourg, chargée de cours à l’Université Paris Cité (Diderot) et membre du Groupe de recherche sur l’épique à l’Université de la Sorbonne. Elle prépare actuellement une traduction de ce texte et de deux cantari italiens à paraître dans la collection « Traductions des classiques du Moyen Âge » chez Honoré Champion.

