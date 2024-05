Wolfram von Eschenbach. Willehalm. Traduit et annoté par Danielle Buschinger et Alain Corbellari

Wolfram von Eschenbach est l’auteur de deux réécritures en moyen-haut-allemand d’œuvres majeures de la littérature française du XIIe siècle. Si le Parzival, adapté du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, est bien connu et a été beaucoup commenté, en raison des foisonnantes libertés que Wolfram prend avec le texte français, le Willehalm, en revanche, qui adapte la chanson de geste d’Aliscans, d’après un texte proche de la version du manuscrit de Venise, sera une découverte pour les lecteurs français. Plus proche de sa source que dans le Parzival, Wolfram n’en investit pas moins son récit d’une coloration bien particulière qui rehausse le prestige des combattants musulmans. Guillaume d’Orange n’est plus seulement le défenseur de la Chrétienté, il est l’adversaire loyal de combattants dont le particularisme culturel est traité avec un respect étonnant de la part d’un auteur médiéval. Ce récit, qui est à la base de la tradition allemande de la geste de Guillaume, nous est présenté ici dans une traduction qui rend hommage à sa grandeur et à son humanisme.

Danielle Buschinger, professeur émérite à l’Université de Picardie-Jules Verne, est l’auteure de nombreuses études sur la littérature allemande du Moyen Âge et de la première modernité (Tristan, romans du Graal, romans arthuriens, contes et nouvelles, romans animaliers, épopées en pays de langue allemande, romans en prose, lyrique d’amour (Minnesang) et poésie du discours chanté (Sangspruchdichtung), chroniques urbaines, Christine de Pizan, Hans Sachs) et sur Richard Wagner (Wagner et le Moyen Âge, Le bouddhisme chez R. Wagner, Wagner et le syncrétisme, Correspondance entre Wagner et Liszt). Elle a de même traduit un grand nombre d’œuvres médiévales allemandes.

Alain Corbellari est professeur de littérature française médiévale aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel. Il s’est intéressé en particulier à l’histoire des études médiévales, à la réception du Moyen Âge dans la Modernité, à la littérature comique médiévale et aux chansons de geste.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

Version PDF : e-EAN 9782745361097. 35 €