Amandine Mussou, Le Savoir en jeu. Les Eschés amoureux, une fiction critique.

Les Eschés amoureux, poème allégorique de trente mille octosyllabes écrit dans les années 1370 par Évrart de Conty, médecin personnel de Charles V, se présentent comme une réponse au Roman de la Rose. Inachevé dans les manuscrits l’ayant conservé, ce texte en vers a rapidement été éclipsé par son commentaire en prose, Le Livre des eschez amoureux moralisés, rédigé quelques années plus tard par le même auteur. Dialoguant en amont et en aval avec ces deux amples récits encyclopédiques, Les Eschés amoureux proposent une mise en fiction de savoirs d’origines variées (connaissances échiquéennes, conseils amoureux avec, notamment, l’insertion d’une traduction des Remedia amoris ovidiens, savoir musical, préceptes pratiques à la faveur d’une traduction du De regimine principum de Gilles de Rome…). La présente étude examine les stratégies de divulgation du savoir à l’œuvre dans Les Eschés amoureux en vers et montre combien ce texte s’élabore comme une fiction critique, qui invite à relire attentivement les nombreuses autorités qu’elle convoque.

Amandine Mussou est maîtresse de conférences en langue et littérature françaises médiévales à l’Université Paris Cité et membre du CERILAC.

