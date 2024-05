New Text Mining 2. État de l'art pour la fouille et l'analyse des corpus textuels (Sète, France)

Cette école thématique sur les nouvelles méthodes pour la fouille et l'analyse des corpus textuels aura lieu du 30 septembre 2024 au vendredi 4 octobre 2024 au domaine du Lazaret à Sète.

Après une première édition en 2022, notre projet d'école thématique continue de vouloir faire un état de l'art des techniques novatrices dans une thématique de plus en plus importante et pouvant avoir des conséquences fortes dans de multiples domaines.

Pour l'édition 2024, après un nécessaire état des lieux, nous voudrions explorer comment des langages informatiques comme Python peuvent être utiles - ou pas - aux besoins actuels de fouilles de textes. Notre école ne peut être qu'interdisciplinaire, ayant été reconnue comme un espace de rencontres et de controverses entre spécialistes des techniques et spécialistes des contenus.

—

Pour participer à cette école thématique, merci de bien vouloir envoyer à l'adresse newtextmining2@sciencesconf.org">newtextmining2@sciencesconf.org avant le 20 juin 2024 :

• Un bref CV (3 pages maximum)

• Une lettre de motivation (1 page maximum)

Une réponse vous sera donnée au maximum fin juin 2024.