"Bijoux et Littérature", nouveau dossier des Essentiels de la BnF

Dossier numérique réalisé pour le site de ressources pédagogiques et culturelles Les Essentiels de la BnFen partenariat avec l’École des Arts Joailliers.

Articles, albums, vidéos, interviews filmées et contes immersifs éclairent les côtes d’un continent situé au confluent de deux disciplines artistiques qui ont beaucoup à dire et à se dire.

Décliné en trois volets, le projet explore les textes littéraires mettant en scène gemmes et bijou. Loin d’être des éléments passifs, ces derniers peuvent étoffer ou révéler la personnalité d’un personnage et par conséquent propulser l’intrigue. Matérialiser la nature d’une passion, d’un rêve d’ascension sociale, d’une quête légendaire : leur symbolique est une véritable clef pour le lecteur. Une deuxième partie tisse des liens entre la création contemporaine, le texte et son illustration. Elle s’articule autour de plusieurs mises en regard thématiques. Enfin, le troisième volet revient sur l’aura affective du bijou, et sa capacité à créer la rencontre entre gens de lettres et joailliers.

