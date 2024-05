Appel à contribution pour un ouvrage collectif



Les romancières françaises et l’invention (1900-1945)

L’objectif général de cet ouvrage est de susciter des réflexions critiques autour du roman écrit par des femmes en France de 1900 à 1945. Quelles formes narratives et quels contenus nouveaux les romancières de cette période ont-elles créés, quels procédés ont-elles explorés, quelles traditions ont-elles rompues et quelles idées avant-gardistes ont-elles implantées ? Quelles ont été les éléments de convergence et de divergence avec leurs pairs romanciers ? Comment ont-elles participé à l’évolution du roman ? Les romancières, pourtant nombreuses pendant la période qui nous occupe ici, sont massivement absentes des histoires, des manuels ou des ouvrages critiques portant sur l’esthétique du roman et sur l’évolution des formes romanesques du XXe siècle. Mais c’est ici moins le « pourquoi » de cette absence que nous voulons mettre en relief que le « comment » des oeuvres, donc la qualité, l’originalité, l’intérêt de romans tombés dans l’oubli, méconnus, négligés, mésestimés, produits par des femmes. Ouvert à toutes les approches, cet ouvrage souhaite ainsi rassembler des études sur des romancières écartées de l’histoire littéraire, dont les oeuvres peuvent toutefois être jugées importantes à divers titres.

« Y a-t-il une histoire littéraire des femmes ? » demandait Audrey Lasserre en 2010. Poser la question, c’est montrer combien elle est problématique, et c’est pourquoi Martine Reid, dans Des femmes en littérature (2010), va en « appeler à une véritable réécriture de l’histoire » littéraire. Cette absence remarquée et remarquable des femmes de cette histoire met en relief à la fois notre profonde ignorance de la production féminine et l’hégémonie masculine sur laquelle s’est construite l’histoire littéraire. Aujourd’hui, cette construction nous paraît aller tellement de soi qu’il est difficile de la mettre en question, du moins dans sa structure générale. Pourtant, dans la mesure où elle est historicisée, circonstancielle, rien de plus construit, et par conséquent de plus sélectif, approximatif, risqué, voire subjectif, que l’histoire littéraire. Certes, il ne s’agit pas de contester la valeur d’oeuvres masculines consacrées par l’Institution et qui, encore aujourd’hui, s’imposent par leur réussite, par la manière dont elles continuent de nous parler. Et sans doute que des oeuvres d’auteurs masculins ont aussi été reléguées, en quantité impressionnante, sur la voie de service par l’histoire littéraire. N’empêche, les lacunes de l’histoire littéraire sont incontestables lorsqu’il s’agit d’évoquer le roman des femmes, en particulier entre le début du XXe siècle et la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1950, les choses changent : Yourcenar, Sarraute, Duras, Beauvoir et bien d’autres intègrent l’histoire. Mais avant la guerre, qui à part Colette, chez les romancières, peut se prévaloir d’une renommée continue ? Il ne s’agit pas pour autant de faire de Colette un étalon de mesure des lettres féminines : bien des romancières, sans avoir reçu de leur pair la consécration de Colette, n’ont pas démérité de la reconnaissance qui leur a été refusée, et dont on ignore encore très largement les oeuvres, malgré certains progrès.



Notre ouvrage collectif souhaite réunir un ensemble de contributions portant sur l’oeuvre de romancières oubliées ou foncièrement méconnues qui ont écrit et publié entre 1900 et 1945 et dont la production s’avère être de qualité. Nous n’accepterons aucune proposition sur une auteure consacrée (Colette, Rachilde, etc.) ou jouissant d’une reconnaissance certes relative mais néanmoins appréciable (Marguerite Audoux, Lucie Delarue-Mardrus, Irène Némirovski, Anna de Noailles, Marcelle Tinayre, Elsa Triolet, Renée Vivien, etc.).



Nous accepterons des propositions portant sur des romancières :

— qui ont fait récemment l’objet de réédition partielle (souvent chez des éditeurs confidentiels), tout en restant largement ignorées par l’Institution : Colette Andris, Jean Balde, Maria Borrély, Marcelle Capy, Josette Clotis, Renée Dunan, Judith Gautier, Marion Gilbert, Magdeleine Paz, Antoinette Peské, Simone Téry, Édith Thomas, Henriette Valet, Raymonde Vincent, Andrée Violis, Madeleine Vivan, etc.



— qui ont été rééditées il y a déjà passablement de temps et dont la reconnaissance à l’égard de leur œuvre reste très précaire : Germaine Acremant, Rose Combe, Alexandra David-Néel, Geneviève Fauconnier, Thyde Monnier, Jeanne Nabert, Kikou Yamata, etc.



— qui n’ont jamais été rééditées (sauf erreur) et dont la plupart du temps on ignore l’existence. La liste est ici impressionnante, en voici quelques-unes : Luce Amy, Marcelle Auclair, Simone Bodève, Janine Bouissounouse, Magdeleine Chaumont, Maryse Choisy, Constance Coline, Marie Anne Comnène, Louise Compain, André Corthis, Antonine Coullet-Tessier, Odette Dulac, Lucienne Ercole, Hélène Froment, Claire Fromont, Jeanine Garanger, Madeleine Gautier, Georgette Guégnen-Dreyfus, Marguerite Jouve, Jeanne Landre, Céline Lhotte, Maria Luz, Gilbert Mauge, Suzanne Normand, Madeleine Pelletier, Camille Pert, Élisabeth Porquerol, Marcelle Prat, Simonne Ratel, Paule Régnier, Gabrielle Réval, Claire Sainte-Soline, Claude Silve, Mme Simone, Colette Yver, etc. Bien d’autres noms peuvent s’ajouter à cette liste.



Calendrier des travaux :

1. Proposition d’un sujet d’article (environ 250 mots) expliquant les raisons pour lesquelles l’oeuvre proposée vous paraît méritoire à remettre d’ici le mardi 1er octobre 2024 à l’adresse suivante : collectif_oubliees@uqac.ca



2. Réponse du comité de lecture au plus tard le lundi 2 décembre 2024.



3.Soumission de l’article entre 18-25 pages à double interligne en Times new roman 12 (ce qui représente entre 4 500 et 6 250 mots) avant le samedi 30 août 2025.

Cet ouvrage sous la responsabilité de Patrick Bergeron, de François Ouellet et d’Alexandra Rivard, sera soumis pour publication auprès de la collection « Littérature et genre » dirigée par Martine Reid aux éditions Champion.

—



Sélection d’ouvrages bibliographiques

