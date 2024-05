Viceversa littérature, n°18 : "De la tête aux pieds"

Notre corps est ce qui nous lie à la vie. Mais aussi à la maladie et à la mort. Le corps est à la fois solide et vulnérable. Nos émotions sont ancrées en lui, elles suscitent des réactions physiques, et inversement, nos sensations physiques influencent nos sentiments et nos pensées. Les injonctions sociales sont fortes: nous devons prendre soin de notre corps, maîtriser des codes vestimentaires et gestuels qui varient selon les lieux et les époques et qui sont une forme de langage. Nous devons écouter notre corps. Mais comment parle-t-il et que nous dit-il? Et comment les autres interprètent-ils ses messages? Quand vivons-nous en harmonie avec notre corps et quand nous sentons-nous trahis par lui ? Quels choix s’offrent à nous dans les moments où nous souhaitons agir sur son fonctionnement, rétablir ses dysfonctionnements, modifier son apparence ? Comment faire corps avec son propre corps ? Des auteurs et des autrices des quatre régions linguistiques de la Suisse et une illustratrice s’emparent de cette thématique.

Sommaire

D’un ailleurs : Grisélidis Réal

Un discours inédit de la prostituée et peintre Grisélidis Réal sur « La Prostitution : Esclavage ou Liberté »

Dossiers écrivains et écrivaines

Les écrivaines Corinne Desarzens et Annette Hug, le poète Leopoldo Lonati proposent un texte inédit, dont le sujet central est le corps, vu de l’extérieur ou perçu de l’intérieur, lié à la vie sociale, aux arts ou à la nature, montrant leur sensibilité et dévoilant leurs préoccupations. Une présentation de leur œuvre littéraire et un entretien complètent chaque dossier.

Inédits

Que sait-on de son propre corps et que devine-t-on d’autrui en observant son apparence, son comportement ? Comment la réalité virtuelle influence-t-elle les relations humaines ? Peut-on tracer une frontière nette entre le plaisir et la douleur ? Prendre soin de soi, qu’est-ce que cela signifie ? Autant d’interrogations qu’abordent Arthur Brügger, Isabel Garcia Gomez, Olimpia De Girolamo, Sarah Elena Müller, Anna Ospelt et Asa S. Hendry, dans leurs textes en prose ou dans leurs poèmes.

Traduction

Carte blanche au Centre de traduction littéraire : Josée Kamoun, traductrice notamment de George Orwell, Philippe Roth et Virginia Woolf, discute avec Monique Kountangni, qui débute dans le métier. Ce dialogue sur les enjeux et défis de la traduction est rendu par l’artiste Juliette Mancini sous la forme d’une bande dessinée.

Contribution visuelle

En se référant à des œuvres picturales de différentes époques, Lucie Kohler livre des illustrations où les êtres humains, les animaux ont une forme hybride, tandis que de la végétation parfois prend racine dans les corps. Créatures de rêve ou de cauchemar ? En tous les cas, des figures qui interrogent nos représentations culturelles, nos fantasmes et nos angoisses.

Photographies

Michel Bührer réalise les portraits des auteurs, autrices, traducteurs, traductrices et illustratrices de ce numéro.