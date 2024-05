Vacations en techniques d'expression et de communication à l'IUT de Nantes

Nous recherchons un.e intervenant.e pour des cours d'expression, de communication et de culture numérique à partir du 1er septembre 2024. La personne recrutée interviendra à l’IUT de Nantes, dans le département GMP (Génie Mécanique et Productique), situé sur le campus de La Fleuriaye à Carquefou (périphérie de Nantes).

Besoin pédagogique : il s’agit d’assurer l’ensemble des cours du premier semestre pour les étudiants de première année (4 groupes de 25 étudiants). Les cours à dispenser comprennent : l’ initiation à la sémiologie de l’image (déconstruction argumentée d’une image publicitaire) ; la création d’un débat radiophonique sur un sujet de société articulé au monde de l’environnement et de l’industrie ; la remédiation orthographique et syntaxique par l’utilisation du Projet Voltaire.

Condition de travail : La personne recrutée disposera d’un bureau et de conditions pédagogiques optimales (matériel audio, vidéo, salles informatiques, travail en demi-groupe, etc.). L’enseignant qui libère son poste pourra transmettre ses supports de cours au besoin. L’idéal pour le chargé de cours étant d’être véhiculé, mais des navettes existent entre Nantes et Carquefou.

Volume horaire : 1 CM de 1h20 + 18 séances de TD de 1h20 (x 4 groupes). Prévoir 1 jour et demi de cours par semaine. De 6h à 10h par semaine environ. Volume global à pourvoir : 105, 7 heures entre septembre et décembre 2024

Statut et rémunération : chargé de cours vacataire, heure équivalent TD (41 € brut) / total : 4307 euros brut.

Profil souhaité : enseignant.e de français en collège, lycée, BTS, etc. Doctorant.e ou post-doctorant.e en lettres ou sciences de l’information et de la communication.

Pour postuler : envoyer un mail avec CV et courte lettre de motivation à l'enseignant référent (ci-dessous) avant le 25 mai 2024.