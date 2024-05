Les plages de Jacques Darras

Jacques Darras donne un épilogue poétique à sa colossale aventure littéraire et éditoriale en huit tomes, autour de "La Maye", lieu autant poétique que philosophique. Dans La Mer en hiver sur les côtes de la manche, suivi d'un essai sur L'imagination et le pur vertige d'exister (Le Castor astral) le poète s'intéresse à la plage de sable comme espace où se croisent les temps humains et cosmiques : qu'est-ce que l'imagination ? Quel rôle "réel" joue-t-elle dans nos existences ? Pourquoi cette conjonction abstraite de temps et d'espace qu'est la plage nous donne-t-elle le sentiment qu'imaginer est un exercice de liberté absolue ?

Paraît dans le même temps chez Gallimard Walt Whitman sur le vif, une édition des propos de Walt Whitman avec Horace Traubel traduits, préfacés et annotés par Jacques Darras. Fabula vous invite à feuilleter le livre… Rappelons que l'on doit aussi à Jacques Darras L'île rebelle. Anthologie de poésie britannique au tournant du XXIᵉ s., édition bilingue déjà saluée par Fabula.