CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society 2024 – 1, n° 7 : "Mythical Narratives in Comparative European Literature / Le récit mythique dans la littérature européenne comparée"

CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society 2024 – 1, n° 7

Paris, Classiques Garnier, CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society, 2024

Revue de la Société Européenne de Littérature Comparée, CompLit: Journal of European Literature, Arts and Society accueille des articles de littérature comparée, écrits en anglais ou en français, essentiellement centrés sur des perspectives européennes. Elle comprend des varia et des numéros spéciaux.

Sommaire…

Lire en ligne…

Lire les résumés…