Jacques Jouet, Deux courts romans de dames

Jacques Jouet a déjà publié, chez P.O.L, de « courts romans de dames », ayant pour personnage principal une héroïne dotée d’un destin particulier, et avec l’ambition de travailler sur des figures féminines possibles, liées au temps présent : Une mauvaise maire (2007), La seule fois de l’amour (2012), Un dernier mensonge (2013). À terme, Jacques Jouet rêve d’une galerie de personnages comme on en trouve dans les romans et nouvelles de Henry James, et poursuit son catalogue de « vies potentielles ». Avec ces deux nouveaux romans, également situés de nos jours, il tente à chaque fois de décliner avec humour, et d’interroger de façon romanesque, une supposition initiale. Pour Valentine expliquée : Que se passe-t-il si une femme est dite, en société, ne pas avoir besoin de la psychanalyse et se sent exclue, vexée au plus haut point de cette originalité qu’elle n’a pas recherchée ? Pour Madame Greuse : Que se passe-t-il si une femme fait des ménages à seule fin de se payer, chez elle, une femme de ménage ? Jusqu’à contredire, selon l’auteur lui-même, le proverbe portugais : Uma empregada de limpeza não tem uma empregada de limpeza (« Une femme de ménage n’a pas de femme de ménage. »

Jouet observe ainsi les conduites de ses contemporains, en sémiologue amateur, et explore de façon irrésistible les possibles de chaque existence.

Jacques Jouet est né en 1947 à Viry-Châtillon. Depuis 1983, il est membre de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle fondé par François Le Lionnais et Raymond Queneau).