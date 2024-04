Hélène Cixous, Le rire de la Méduse (1975)

"Je parlerai de l’écriture féminine : de ce qu’elle fera. Il faut que la femme s’écrive : que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l’écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment qu’elles l’ont été de leurs corps ; pour les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte — comme au monde, et à l’histoire —, de son propre mouvement.

J’écris ceci en tant que femme vers les femmes. Quand je dis « la femme », je parle de la femme en sa lutte inévitable avec l’homme classique ; et d’une femme-sujet universelle, qui doit faire advenir les femmes à leur(s) sens et leur histoire." — H. C.