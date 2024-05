Pensifs avec Jacques Jouet

Jacques Jouet a publié naguère, chez P.O.L, de "courts romans de dames", ayant pour personnage principal une héroïne dotée d’un destin particulier, et avec l’ambition de travailler sur des figures féminines possibles, liées au temps présent : Une mauvaise maire (2007), La seule fois de l’amour (2012), Un dernier mensonge (2013). À terme, Jacques Jouet rêve d’une galerie de personnages comme on en trouve dans les romans et nouvelles de Henry James, et poursuit son catalogue de "vies potentielles". Avec ces deux nouveaux Courts romans de dames, également situés de nos jours et toujours publiés chez P.O.L., il tente à chaque fois de décliner avec humour, et d’interroger de façon romanesque, une supposition initiale. Pour Valentine expliquée : Que se passe-t-il si une femme est dite, en société, ne pas avoir besoin de la psychanalyse et se sent exclue, vexée au plus haut point de cette originalité qu’elle n’a pas recherchée ? Pour Madame Greuse : Que se passe-t-il si une femme fait des ménages à seule fin de se payer, chez elle, une femme de ménage ? Jusqu’à contredire, selon l’auteur lui-même, le proverbe portugais : Uma empregada de limpeza não tem uma empregada de limpeza ("Une femme de ménage n’a pas de femme de ménage"). Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Dans le même temps, Jacques Jouet met Dieu est entre guillemets, un recueil issu d'un vaste cycle engagé le 1er avril 1992 sous le titre le Poème du jour, devenu en 2013 le PPP (Projet poétique planétaire, désormais collectif), et hébergé pour ce volume dans la collection "Antiphilosophique" des éditions Nous : "Chacun des 925 numéros de ce livre correspond aux 925 numéros des Pensées de Pascal dans l’édition Brunschvicg. Chaque numéro est le poème médité d’un jour, tiré, pressé, éclos d’un item pascalien. Je n’ai pas lu Pascal pour éprouver un argumentaire qui aurait voulu convaincre de la vérité de la religion chrétienne et de sa nécessité. C’est le frappeur de formules qui me retient dans la manière de Pascal. Je pense qu’un poète est, entre autre, un nommeur. Pascal ne peut que l’inspirer par l’extraordinaire énergie de sa forge."

Le poète oulipien sème à tout vent : dans Un poème planté. Esquisse pour allée d'arbres (Le sabot rouge), il rend hommage à la poésie et à l'arbre qui borde nos routes, en transfigurant la route départementale RD 606. Le projet, soutenu conjointement par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne et la Direction des routes de Seine-et-marne, "consiste à transposer La Divine Comédie en une plantation d'arbres au long d'une route dont Jacques Jouet rêve qu'elle fut parcourue par Dante. Trois sections arborées répondront aux trois parties - Enfer, Purgatoire, Paradis - constitutives de l'œuvre", selon le mot de Françoise Ascal qui préface le livre.

On doit aussi à Jacques Jouet la traduction avec Laurence Kiefé sous le titre Les Derniers seront les premiers (POL) des cinq derniers recueils de Harry Mathews, disparu en 2017. Les traducteurs se sont attachés à rendre en français l’étonnante virtuosité poétique de Mathews : l’expérimentation inventive, contemporaine, de contraintes formelles (parfois très anciennes comme la sextine) et l’irrépressible émerveillement devant le monde, enchanteur, drôle, douloureux. Fabula vous invite à feuilleter le livre…