Appel à candidature pour les prix 2024 Racine et Giraudoux de la Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux

PRIX DE LA FONDATION JEAN & JEAN-PIERRE GIRAUDOUX

La Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux, sous égide de la Fondation de France, décerne chaque automne un prix Jean Racine et un prix Jean Giraudoux dotés chacun d’une somme de deux mille (2000) euros. Ces prix couronnent un mémoire de master ou un travail universitaire de nature ou de niveau équivalents, consacré soit à l’œuvre de Jean, Jean-Baptiste ou Louis Racine, soit à celle de Jean ou Jean-Pierre Giraudoux. Le texte (mémoire de master soutenu ou en promesse de soutenance, long article, livre ou chapitre d’ouvrage collectif) doit avoir été rédigé en langue française par un étudiant français ou étranger titulaire de la licence et inscrit en master ou en tout début d’études doctorales.

Les dossiers de candidature comprendront, sous forme dématérialisée, le texte du travail universitaire proposé, un bref résumé de ce travail et, le cas échéant mais sans obligation, une lettre d’appui de la personne ayant dirigé la recherche. Ils devront être adressés avant le 15 mai 2024, délai de rigueur, en fichier joint,

- pour le prix Racine, à l’adresse : patrick.dandrey@paris-sorbonne.fr

- pour le prix Giraudoux, à l’adresse : mailto:cejmleroy@outlook.fr

Fondation Jean et Jean-Pierre Giraudoux, http://jeangiraudoux.org/fondation-jean-et-jean-pierre-giraudoux