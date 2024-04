Dix ans après sa dernière enquête, Sherlock Holmes de retour(Actualitte.com)

Sherlock Holmes est peut-être entré dans le domaine public, mais cela a rendu les ayants droit d'Arthur Conan Doyle plus regardants encore sur l'avenir du personnage. Il aura fallu dix ans pour relire une nouvelle enquête « officielle », validée par les héritiers. L'écrivain et journaliste britannique Gareth Rubin remettra face à face Holmes et son ennemi, Moriarty, en septembre prochain...

Quand un personnage entre dans le domaine public, que deviennent les héritiers de son créateur ? Sherlock Holmes, créé par Arthur Conan Doyle (1859-1930) en 1887, peut, depuis le début d'année 2023, apparaitre dans n'importe quelle histoire, sans que les ayants droit ne puissent s'y opposer.

La solution ? Labelliser certaines histoires comme « officielles » et les promouvoir comme telles dans les librairies. Les ayants droit de Conan Doyle ont ainsi choisi l'écrivain et journaliste britannique Gareth Rubin pour reprendre la suite des aventures du célèbre détective de Baker Street. Il succède à Arthur Conan Doyle, bien sûr, mais aussi à Anthony Horowitz. […]

Lire la suite sur Actualitte.com…