Recrutement du Comité de rédaction de la Revue Traits-d'Union

La Revue Traits-d’Union renouvelle son équipe et recrute des doctorant.es et jeunes docteur.es pour rejoindre le comité de rédaction.



Vous appréciez de travailler en équipe et souhaitez collaborer avec de jeunes chercheur.ses ? Vous aimez participer à l’organisation d’événements scientifiques ? Vous voulez développer une approche interdisciplinaire et inclusive de la recherche ? Alors, n’hésitez pas à postuler !



Les personnes retenues pour la constitution du comité de rédaction s’engagent à travailler conjointement avec les autres membres de l’équipe durant toutes les étapes du processus de préparation du numéro 15. Elles prendront notamment part aux activités suivantes :



- présence aux réunions de l’équipe (environ tous les deux mois en distanciel, la prochaine aura lieu fin juin 2024)

- édition du n°15 de la revue (élaboration de l’appel, sélection des propositions, suivi des articles et relectures, aide au fonctionnement du comité de rédaction)

- co-animer une rencontre ainsi qu’un atelier dans le cadre du cycle de rencontres avec des chercheur.se.s et des auteur.trice.s et de notre cycle d’ateliers de formation à destination des doctorant.e.s



Chaque membre de l’équipe aura également des tâches plus spécifiques (lien avec les auteur.ice.s des articles retenus, organisation des journées d’étude du n° 15, organisation des ateliers, communication, financement, etc.). Cette année, nous recherchons tout particulièrement quelqu’un ayant des compétences de graphiste, afin de poursuivre l’identité visuelle de la revue. Si l’un de ces axes vous intéresse plus spécifiquement, n’hésitez pas à nous l’indiquer.



Nous attirons votre attention sur le fait que Traits-d’Union est une revue jeunes chercheur.ses et que l’implication dans ce projet est entièrement bénévole. La Revue Traits-d’Union constitue un espace de formation aux différentes activités liées à la recherche. Elle est soutenue par les cinq écoles doctorales de l’Université Sorbonne Nouvelle, par la Commission de la Recherche et par le FSDIE.



Pour rejoindre l’équipe, merci d’envoyer un mail avant le 26 mai 2024 à l’adresse contact@revuetraitsdunion.org, en joignant un CV et une lettre de motivation. Veuillez s’il vous plaît envoyer ces deux fichiers au format pdf en leur donnant pour titre NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM.