Céline Duverne, Poètes, poésie et poéticité chez Balzac

Historien des mœurs autoproclamé, ancêtre désigné du réalisme littéraire, Balzac a construit sa philosophie et sa stylistique romanesques à l’écart des normes esthétiques pluriséculaires. Cette évidence critique ne doit pas occulter l’importance du prisme poétique dans le kaléidoscope identitaire d’un « humble prosateur » en quête de respectabilité. Au contraire, dans une ère où la « littérature industrielle » sonne le glas des idéaux des Mages, le dialogue avec la poésie, modèle ou repoussoir, innerve toute la production balzacienne. En abordant ses réalisations versifiées, mais également ses accointances avec la vogue lyrique contemporaine et les prémices du poème en prose, en s’appuyant sur les outils de la sociocritique, de la génétique et de la poétique historique des textes, cette étude fait le pari de voir en Balzac l’artisan d’une modernité transgénérique où la poésie, inscrite dans un paradigme indiciaire, œuvre à la pensivité d’une prose-monde.

—

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Prolégomènes. Balzac et le fantasme romantique du grand poète

PREMIÈRE PARTIE. BÉGAYER LE POÈME: DU VERS À LA PROSE POÉTIQUE

Chapitre premier. Balzac métromaniaque: la tentation du vers

Balbutiements d'un poète romantique

Des vers cernés par la prose

Chapitre II. Dans le sillage de la prose poétique romantique

Préambule: prose poétique et roman romantique autour de 1830

Les "poésies du coeur" d'un pauvre prosateur: échappées lyriques du roman

Un héritage poétique renouvelé: Balzac paysagiste et portraitiste

DEUXIÈME PARTIE. MISÈRES ET SPLENDEURS D'UN "HUMBLE PROSATEUR": BRAVER LE COMPLEXE DE POÉSIE

Chapitre III. Vicissitude d'un poète raté en quête de style

Un poète détestable et ridicule: aux origines d'un jugement persistant

Crise de vers: une "muse couverte de poussière"

Chapitre IV. Physiologie d'un ange déchu: taxinomie du poète contemporain

Le poète ravalé en homme de lettres: l'identité artistique en crise

De l'hypertrophie à l'atrophie créatrice: le poète, entre aliénation et stérilité

Le poète au pilori: démystifier la mascarade

TROISIÈME PARTIE. DE LA DIVINE COMÉDIE À LA COMÉDIE HUMAINE: RÉINVENTER LA POÉSIE

Chapitre V. La poésie, adjuvante et composante de l'arsenal romanesque

Le signe poétique, catalyseur d'un paradigme indiciaire

Des "poésies tissues de rire": une écriture de la subversion ludique

Chapitre VI. Le "poème des vicissitudes bourgeoises auxquelles nulle voix n'a songé": Balzac artisan de la modernité poétique

Balzac visionnaire: la poésie à l'école du journalisme

"Le hideux dans le joli": héroïsme et poésie de la vie moderne

Conclusion

Annexes

Bibliographie

Index des noms propres.