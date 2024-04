Sous le titre "Discours animaux, discours sur les animaux", la revue Pratiques propose à l'initiative de Sophie Milcent-Lawson un numéro double pluridisciplinaire (linguistique, littérature, didactique), qui entend mettre à l’honneur des corpus émergents appelés à entrer dans le périmètre des textes enseignés et analysés auprès des publics scolaire et universitaire, dans la dynamique du développement des humanités environnementales. Les vingt études réunies viennent éclairent les enjeux de productions textuelles et iconographiques qui tout à la fois mettent en scène des "discours" animaux et sont porteurs d’un discours sur les animaux, tout en apportant des outils d’analyse novateurs et en illustrant des méthodologies parfois elles-mêmes émergentes.

Rappelons, parmi les Colloques en ligne de Fabula, les actes de la journée d'études tenue à Paris 8 en 2017 à l'initiative de D. Bertrand et M. Costantini : "La parole aux animaux. Conditions d’extension de l’énonciation".