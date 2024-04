Contrats doctoraux sur les écritures numériques (Montréal)

La Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques (Université de Montréal), le Groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique et le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques ouvrent des contrats doctoraux d'un montant de 35 000$ CAD par an pendant 4 ans. La recherche sera réalisée dans le cadre d'un doctorat avec option humanités numériques de l'Université de Montréal (doctorat en littératures de langue française, doctorat en littérature ou doctorat en sciences humaines appliquées). Les candidat·es travailleront au sein des équipes de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques et du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, au rythme de 4 jours par semaine.

Les personnes sélectionnées proposeront un projet de doctorat relevant du domaine disciplinaire des humanités numériques et idéalement en lien avec l'une des thématiques décrites dans la suite de ce document. Elles auront obtenu une maîtrise/master et auront les compétences et les intérêts de recherche suivants :

Connaissance / intérêt pour les méthodologies en humanités numériques ;

Connaissance des enjeux théoriques de l'édition numérique ;

Intérêt pour la transmission et la vulgarisation des savoirs ;

Aptitudes pour la recherche et la gestion de projets ;

Maîtrise du français et de l’anglais ;

S’inscrire ou être inscrit·e au doctorat en littérature ou en littérature française, option "Humanités numériques", ou au doctorat en sciences humaines appliquées, option "Humanités numériques".

Des co-tutelles avec des institutions partenaires européennes sont possibles.

Les quatre profils suivants sont recherchés en priorité, cependant le·a candidat·e est libre de proposer un projet différent.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 mai 2024 à l’adresse courriel : crc.ecrituresnumeriques@gmail.com (préciser dans l’objet : « Candidature – Doctorat en Humanités Numériques »). Le courriel doit contenir les documents suivants :

Une lettre de motivation ; Un curriculum vitae ; Une ébauche de projet de recherche (500 mots maximum) ; Un exemplaire de texte scientifique (article publié ou à publier, extrait de mémoire de maîtrise, etc.).

Après lecture des candidatures, une liste courte de candidat·e·s sera auditionnée en vidéoconférence la première semaine de juin 2024.

Le début du doctorat sera le 1er septembre 2024 ou le 1er janvier 2025.

Profil n. 1 : Chaînes éditoriales : entre standardisation et spécificités



Ce contrat doctoral s'adresse aux projets de thèse proposant une réflexion sur les pratiques d'écriture et les chaînes de conversion numériques. Chaque texte, chaque production écrite répond à des besoins épistémologiques précis qui s'incarnent dans des structures techniques particulières : des protocoles, des formats, des dispositifs de balisage, visualisation, etc. Mais comment rendre interopérable cette idiosyncrasie textuelle ? À partir de cette question théorique générale, les propositions portant sur l'exploration des processus de conversion basés sur XML ou Pandoc seront particulièrement appréciées : l'adoption de modèles et formats de conversion ouverts, interopérables et en même temps attentifs aux spécificités de chaque objet textuel est essentielle pour toute chaîne d'édition en sciences humaines et sociales.

La connaissance approfondie des formats XML et XSLT, du langage XQuery ou du langage de programmation Haskell (sur lequel repose l'outil de conversion Pandoc) est donc un atout pour l'obtention de ce contrat doctoral.

Le projet Stylo constituera une des études de cas de départ pour cette recherche doctorale. Stylo est un éditeur de texte développé au sein de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques qui vise à étudier et à améliorer les chaînes d'édition académique en sciences humaines et sociales notamment pour les revues savantes.

Profil n. 2 : Enjeux et défis des pratiques de révision dans l'édition savante contemporaine

Ce contrat doctoral s'adresse de préférence aux projets de thèse proposant une réflexion sur les pratiques d'écritures numériques et les systèmes d'annotation et de révision de textes académiques en sciences humaines et sociales. Un intérêt particulier sera porté aux propositions qui étudient la manière dont les protocoles de révision mis en œuvre aujourd'hui et par le passé contribuent au sens du texte annoté et, plus largement, à la production du savoir. Il s'agira également de comprendre les mutations du métier d'éditeur/secrétaire de rédaction dans le contexte éditorial actuel (développement des IA, des outils d'aide à la révision).

Le·a candidat·e pourra tester les protocoles étudiés dans le cadre de Stylo, un projet de recherche et un éditeur de texte en ligne développé au sein de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques.

Stylo vise à étudier et améliorer les chaînes de publication académique, notamment le flux de travail des revues en sciences humaines et sociales. Il pourra constituer un espace d'expérimentation et une véritable étude de cas pour la réussite de cette recherche doctorale.

Profil n. 3 : Le futur des revues savantes

Ce contrat doctoral s'adresse de préférence aux projets de thèse répondant aux questions de recherche suivantes : comment les formes matérielles d'écriture, de transmission et d'appropriation des contenus scientifiques influencent-elles les modèles épistémologiques de la recherche et de la pensée ? Comment les modèles scientifiques et éditoriaux des revues savantes évoluent-ils ? Seront particulièrement appréciées les approches qui relèvent des études des média, de la philosophie du numérique, de l'histoire du livre, de l'histoire de la revue scientifique ou des théories du nouveau matérialisme et des études critiques du code (liste non exhaustive).

Une connaissance, même minimale, d'un ou plusieurs langages de programmation est souhaitée, car le·la candidat·e sera encouragé à produire des études de cas pour étayer ses analyses théoriques.

Profil n. 4 : Le sens des textes : entre web sémantique et IA

Ce contrat doctoral s'adresse de préférence à des projets de thèse qui interrogent les formes d'émergence du sens dans des contenus textuels. L'analyse automatique de textes, ainsi que l'adoption de systèmes experts tels que l'inscription de mots-clés dans des thésaurus structurés et le rattachement des métadonnées à des ontologies conceptuelles, peuvent permettre l'enrichissement sémantique du texte et contribuer à en déterminer le sens. Mais les différentes stratégies ont des implications théoriques profondes : d'une part enrichir un texte pour que son sens puisse être extrait de la manière la plus juste, de l'autre utiliser des algorithmes puissants pour induire le sens a posteriori. Quel est le futur du web sémantique à l'ère des LLM (Large Language Model) ? Quelle place pour un langage sémantique comme IEML (Information Economy Meta Language)?

La connaissance des enjeux liés au Web sémantique, du modèle de données RDF, du langage IEML ou des technologies de traitement automatique du langage naturel (Natural language processing) représente donc un atout pour l'obtention de ce contrat doctoral. Une collaboration avec la TGDIR française Huma-Num sera encouragée notamment concernant les différentes activités du HN Lab en termes d'implémentation des techniques de RAG (Retrieval Augmented Generation), de GAN (Generative Adversarial Network), ou de Deep Learning et Machine Learning.

L'implémentation d'une ou de plusieurs technologies susmentionnées dans le cadre du projet Stylo pourra servir d'étude de cas et de terrain d'essai pour renforcer et préciser les analyses au cœur du projet de recherche du·de la candidat·e. Stylo est un éditeur de texte développé par la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques proposant une analyse théorique et technique des chaînes d'édition académique en sciences humaines et sociales. L'enrichissement sémantique des textes par l'ajout automatique ou ponctuel de métadonnées est au cœur de la philosophie incarnée par Stylo, mais ne fait pas encore l'objet d'une étude systématique. Il constitue donc l'occasion d'une étude inédite dans le cadre d'un projet de thèse.

Profil n. 5 : Digital classics: l'Anthologie grecque à l'époque du numérique

Les environnements et les technologies numériques restructurent nos rapports aux textes classiques. Ce contrat doctoral s'adresse à des candidat·e·s hellénistes et/ou digital classicists dont la recherche s'inscrira dans la prolongation du projet d'édition numérique collaborative de l'Anthologie grecque, porté par la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques (anthologiagraeca.org).

La recherche pourra porter sur les dispositifs d'édition, les formats, les algorithmes, les structures des données, les protocoles de collaboration ou encore les possibilités d'expérimentation dans le domaine du TAL (Traitement Automatique des Langues, cf. en particulier le projet IAL).