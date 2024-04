Poste d'Enseignant-Chercheur en études littéraires des pratiques créatives contemporaines (Lyon)

La Faculté des Lettres et civilisations de l’UCLy ouvre un poste d'Enseignant-Chercheur en études littéraires des pratiques créatives contemporaines dans le cadre du développement de sa Licence de Lettres Modernes (CDI 50 %).

Profil d’enseignement :

· La personne recrutée sera susceptible d’intervenir dans les 3 années de la Licence de Lettres Modernes, aussi bien dans les cours de la majeure en Littérature que dans les cours de certaines mineures (notamment Littérature renforcée et Métiers de la culture),

· Elle assurera principalement des enseignements en littérature française du XXe siècle à nos jours. Ses cours seront également susceptibles de porter sur les méthodes et outils de la discipline,

· Elle mènera une pédagogie de projet, en collaboration avec les institutions culturelles lyonnaises partenaires de la Faculté, dans le cadre des activités de médiation organisées autour du parcours culturel de la Licence,

· Elle pourra également assurer des suivis de stages dans les mineures Éducation et Métiers de la culture.

Profil de recherche :

L’UR Confluence Sciences et humanités (EA 1598) offre un espace de recherches interdisciplinaires permettant des regards croisés des réalités anthropologiques, scientifiques et sociales.

Le recrutement porte sur des profils de recherche en littérature française, avec une spécialisation portant sur les pratiques créatives contemporaines, y compris dans leurs dimensions socio-politiques. Les thèmes de recherche de la personne recrutée s’inscriront principalement dans l’étude des nouvelles formes d’écriture, notamment transmédiales, liant la littérature aux arts de la scène (théâtre, musique, danse, etc.).

La personne recrutée pourrait inscrire ses recherches dans le pôle 3 « Culture(s), langue, imaginaires » dont les membres, issus de la science politique, de l’histoire, de la géographie, de l’étude des langues et des lettres, s’intéressent aux rapports entre espace(s) et mouvement(s). Cependant, chaque enseignant-chercheur de l’UR est libre de choisir le pôle de recherche qu’il souhaite intégrer (https://www.ucly.fr/la-recherche/les-8-poles-de-recherche/).

Compétences

Expérience de l’enseignement supérieur et sens de la pédagogie,

Bonne connaissance des structures culturelles lyonnaises,

Sens du service et aptitude au travail en équipe,

Organisation et rigueur,

Maîtrise des technologies de l’information et de la communication.

Dans le contexte de l’UCLy et de sa charte, la personne recrutée devra participer activement à la vie institutionnelle : https://www.ucly.fr/l-ucly/linstitution/a-propos-ucly/charte-ucly/

Formation : Titulaire d’un doctorat en Langue et littérature françaises

Indice plancher du poste : MDC EC échelon 1, coefficient plancher : 530

Rémunération : selon le profil

Durée du temps de travail : CDI à 50% d’un ETP (soit une charge contractuelle de 770 heures/an)

Poste à pourvoir : au 1er septembre 2024 (poste susceptible d’être vacant).

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Lettres et Civilisations, UCLy, campus Carnot - 23 place Carnot 69002 Lyon

Descriptif de la Faculté : https://www.ucly.fr/l-ucly/nos-ecoles/faculte-lettres-civilisations/

—

Candidatures :

Candidature à déposer au plus tard le 29 avril 2024 à 12h avec les pièces suivantes :

Une lettre de candidature ;

Un CV analytique (avec liste des publications) ;

La copie du doctorat (et de toute qualification ultérieure) ;

La copie électronique de la thèse ;

Le rapport de soutenance de thèse ;

Un projet de recherche (5 pages maximum) et son inscription dans les axes de l’UR (https://www.ucly.fr/la-recherche/unite-de-recherche-confluence-sciences-humanites/ur-confluence-sciences-humanites/)

Les pièces constitutives du dossier de candidature (hormis la copie de la thèse) devront être rassemblées en un seul fichier PDF nommé sur le modèle suivant : NOM_Prénom.pdf

Une commission de sélection évaluera les candidatures reçues avant de convoquer un certain nombre de candidats pour une audition qui se tiendra le 21 mai 2024.

DATE LIMITE DU DÉPÔT DES CANDIDATURES : 29/04/2024

Candidatures et questions éventuelles sont à adresser à lec@univ-catholyon.fr