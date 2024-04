Poste d’assistant-e en histoire de la langue et philologie françaises médiévales (Genève)

Le Département des langues et des littératures françaises et latines médiévales de l'Université de Genève (Faculté des lettres)

met au concours :

1 poste d’assistant-e en histoire de la langue et philologie françaises médiévales

Conditions :

• être en possession, au moment de l’entrée en fonction, d’une maîtrise en Etudes médiévales, en linguistique ou langue et littérature françaises, avec un mémoire rédigé dans le domaine de la langue ou de la littérature française médiévale, ou d’un titre jugé équivalent ; de très bonnes connaissances en français sont nécessaires ;

• avoir un projet de recherche susceptible d’amener à l’obtention d’un doctorat à l’Université de Genève dans les domaines de l’histoire de la langue ou de la philologie françaises du Moyen Âge (les candidatures de personnes déjà munies d’un doctorat ne pourront être retenues pour ce poste).

Cahier des charges :

Il s’agit d’un poste à 7/10e qui passera à 10/10e dès la troisième année. Le ou la titulaire sera chargé(e) de l’encadrement des étudiant.e.s des plans d’études de langues et littératures françaises et latines médiévales et de langue et littérature françaises, dans le domaine de la langue française du moyen âge. Deux heures annuelles de travaux pratiques de langue française médiévale (niveau Bachelor) lui seront confiées, ainsi que diverses responsabilités liées aux enseignements de ce domaine, à l’encadrement des étudiants et à l’évaluation de leurs travaux. Il/Elle participera en outre aux activités de recherche menées par l’unité et aux tâches administratives et d’organisation du département.

Traitement :

Fr 47’850.-- en 1ère année à 7/10e (position 8/4 de l’échelle des traitements de l’Etat de Genève). Le maximum du traitement est atteint après 4 annuités doubles (Fr 81'264.-- par an à 10/10e en position 8/12 de l’échelle des traitements).

Entrée en fonction : 1er août 2024.

Durée du mandat :

Les assistant-e-s sont nommé-es pour une première période de 2 ans ; la nomination est renouvelable pour deux périodes successives, respectivement de 2 ans et de 1 an.

La première année de la fonction constitue une période d'essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de service moyennant le respect d'un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois.

Documents requis et délai pour le dépôt des candidatures :

- une lettre de candidature ;

- un curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes et du procès-verbal de maîtrise ;

- une brève description (2-4 pages) du projet de recherche (thèse de doctorat) ;

- si existant, une publication, un travail universitaire (mémoire, par exemple) ou un exposé de conférence.

La candidature et les documents doivent être compris dans un seul document PDF et parvenir à l’adresse électronique suivante : secretariat-mela@unige.ch, jusqu’au 15 mai 2024. Aucun dossier papier ne sera accepté. Pour plus de renseignements : Yan.Greub@unige.ch

Dans une perspective de parité́, l’Université́ encourage les candidatures du sexe sous-représenté́.