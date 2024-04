L’imaginaire dantesque contemporain en France et dans les pays francophones (Grenoble)

Université Grenoble Alpes, 12-13 décembre 2024

Le projet ANR-PRC DHAF (Dante d’hier à aujourd’hui en France), l’UMR Litt&Arts et l’EA ILCEA4 de l’Université Grenoble Alpes organisent un colloque international sur la thématique de l’imaginaire dantesque en France et dans les pays francophones, avec une attention particulière portée à la présence de Dante dans la culture populaire et la société contemporaine.

Le colloque L’imaginaire dantesque contemporain en France et dans les pays francophones propose d’interroger la présence d’un imaginaire dantesque dans la langue, la culture et la société contemporaines, de la fin du XIXe siècle jusqu’aujourd’hui, en France ainsi que dans les pays francophones. Nous comptons réunir des experts de linguistique de corpus, d’arts visuels et d’arts graphiques, de littérature comparée, de théorie de l’imaginaire, de culture populaire, d’études en communication et médias contemporains. L’objectif est d’enquêter sur la présence et les caractéristiques d’un imaginaire dantesque spécifiquement francophone d’une part, et des perméabilités entre les différents imaginaires dantesques d’autre part. L’intérêt d’une telle comparaison est évident si l’on pense que la France est un pays où l’impact de la culture dantesque, très fort au XIXe siècle mais qui s’est ensuite quelque peu estompé au cours du XXe, a connu un nouvel essor récent autour du sept-centième anniversaire de la mort du poète, célébré en 2021.

L’intérêt du colloque est de réunir des experts de plusieurs pays et disciplines, ainsi que des artistes et des professionnels de la culture, pour analyser les déclinaisons nationales du phénomène mais aussi faire émerger les synergies existantes en termes d’influence, de traductions, de marchandisation de la « marque Dante », de productions culturelles conçues pour être exportées, ou encore de phénomènes de cross-over culturels.

Les communications pourront être présentées en français, italien ou anglais. Outre les communications sélectionnées par le comité scientifique en fonction des réponses au présent appel, nous avons le plaisir d’annoncer que le colloque prévoit la participation des conférenciers invités suivants :

Alain Corbellari, Université de Lausanne

Giuseppe Sangirardi, Université de Lorraine

Nous vous invitons à envoyer un résumé de 350 à500 mots maximum, accompagné d’un titre provisoire, d’une bibliographie essentielle, de 5 mots-clés et d’une bio-bibliographie d’une page maximum aux adresses suivantes : filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr sylvie.martin-mercier@univ-grenoble-alpes.fr chiara.zambelli@univ-grenoble-alpes.fr avant le 30 juin 2024.

Les participants seront informés de l’acceptation de leur proposition avant le 30 juillet 2024. La publication d’un volume en accès libre dans la collection « Interférences » des Presses Universitaires de Rennes est prévue à l’issue du colloque.

Comité scientifique

Francesco Ciabattoni (Georgetown University) Brandon Essary (Elon University) Carlo Alberto Girotto (Université de la Sorbonne Nouvelle) Stefano Lazzarin (Université Jean-Monnet Saint-Étienne) Giulia Puma (Université Côté d’Azur) Paolo Rigo (Università di Roma 3) Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine) Claudia Zudini (Université Rennes 2)

Comité d’organisation

Filippo Fonio (ISA-UMR Litt&Arts, Université Grenoble Alpes) Sylvie Martin-Mercier (ILCEA4, Université Grenoble Alpes) Chiara Zambelli (ISA-UMR Litt&Arts, LUHCIE, Université Grenoble Alpes)