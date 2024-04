Enseignant.e contractuel.le de FLE à l'université de Guyane (Cayenne)

Enseignant.e contractuel.le de FLE à l'université de Guyane (DFR LSH, Cayenne) - année universitaire 2024-2025

Le département de lettres et sciences humaines (DFR LSH) de l'université de Guyane recrute un.e enseignant.e contractuel.le en FLE, pour l'année universitaire 2024-25.

L'enseignant.e recruté.e assurera 384 HETD.

Il/elle aura le profil d’un professeur de FLE (Français Langue Etrangère) et de FLS (Français Langue Seconde). Il/elle devra venir en aide aux étudiants en difficulté dans les diplômes du DFR LSH et proposer des cours de remédiation, d’expression orale, écrite et de grammaire.

Date limite de candidature : 12 mai 2024.

Pour plus d'informations, cliquez ici…