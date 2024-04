Les voix de l'enfance dans la littérature lusophone (Paris Sorbonne)

Journée d’études internationale

Les voix de l’enfance dans la littérature lusophone

Le 17 mai 2024, de 9h à 17h, Sorbonne Université

Organisatrices : Deyse Moreira, Mirella do Carmo Botaro

L’enfance est un thème incontournable de la littérature moderne. Qu’elle se présente comme une période édénique et fantastique, ou comme un souvenir douloureux, l’enfance n’est pas une époque révolue ou oubliée, distante du présent, à jamais perdue. Elle constitue une expérience essentielle de l’écrivain, qui l’accompagne toujours quoi qu’il en dise.

Au Brésil, nombreux auteurs ont appréhendé le monde à travers le regard et la voix de l’enfant : José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, José Mauro Vasconcelos, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, pour ne citer que quelques classiques. Au Portugal, Lobos Antunes, Valter Hugo Mãe, Dulce Maria Cardoso, Isabela Figueiredo, entre autres, revisitent leur enfance, tantôt en explorant une mémoire traumatisante, tantôt en révélant les significations profondes du quotidien par le regard fantastique qu’ils lui portent. Dans la poésie de Manuel Antônio Pina, Ruy Belo, Adília Lopes et Herberto Helder, l’enfance n’est pas seulement liée à la mémoire, elle « naît » de l’écriture. Les écrivains africains ont eux aussi pu choisir de faire entendre les voix de l’enfance d’une façon singulière et pleine de sensibilités, comme c’est le cas des Angolais Luandino Vieira, Ondjaki et Manuel Rui, ou du Mozambicain Mia Couto.

Comment la littérature aborde-t-elle l’expérience de l’enfance ? Quelle est la relation entre enfance et écriture ? La voix d’un narrateur ou je-lyrique enfant a la particularité d’éveiller en nous des souvenirs enfouis, qui résonnent profondément dans notre existence adulte. À un moment où le présent apparaît comme une impasse, un espace vide d’espoir et d’avenir, la dimension magique et ludique de cet âge de la vie interpelle les pouvoirs du mythe et de la fabulation. Invention peut-être idyllique, l’« enfance du monde » reste une stratégie discursive ouverte à de nouvelles utopies, de petites ou grandes transgressions.

De quoi lire ces textes à travers le prisme de l’enfance tout en ouvrant des perspectives comparatistes.

Quelques axes proposés (non exhaustifs):

1. L’enfance et l’imaginaire fantastique ;

2. Enfance, jeux ludiques et univers idyllique,

3. L’enfance et le genre autobiographique ;

4. Souvenirs personnels et devoir de mémoire.

—

Les résumés des communications (en français ou en portugais), d'une longueur maximale de 300 mots, ainsi que les notices biobibliographiques des contributeurs, doivent nous être envoyés avant le 30/04/2024.

Le comité scientifique notifiera sa décision aux intervenants le 2/05/2024.

La journée se déroulera en présentiel et en ligne.

Pour toute information nécessaire, merci d’adresser un email à mirella.do-carmo-botaro@sorbonne-nouvelle.fr et deysesm@gmail.com