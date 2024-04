Spicilège. Cahiers Marcel Schwob, n° 16 : Résonances de Vies imaginaires aux XXe-XXIe s."

Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, « Résonances de Vies imaginaires aux XXe-XXIe siècles », n° 16, Paris, Société Marcel Schwob, 2023, 208 p.

Spicilège – Cahiers Marcel Schwob n° 16 est consacré à des œuvres littéraires et artistiques peu étudiées, créées dans le sillage de Vies imaginaires. Considéré comme un jalon majeur de l’histoire de la biographie, le livre de Schwob est une référence pour de nombreux auteurs de biofictions, qui rendent hommage à Vies imaginaires, s’en inspirent ou font de l’un des protagonistes du recueil de Schwob leur alter ego. Certaines créations, moins tributaires du modèle schwobien mais conçues selon un dispositif sériel analogue, illustrent d’autres voies littéraires et plastiques qu’emprunte la biographie fictionnelle aux XXe et XXIe siècles.

Sommaire

Éditorial

Bruno Fabre

Résonances de Vies imaginaires aux XXe-XXIe siècles (première partie)

Pierre Veber, auteur de vies imaginaires

Bruno Fabre

Vies imaginaires de Marcel Schwob et Songes perdus de Han Ryner

Agnès Lhermitte

Ritratti di ignoti e non de Piero Fornasetti : une évocation de Vies imaginaires

Bruno Fabre

Lucio Del Pezzo et Marcel Schwob

Bruno Fabre

La Vie de Cyril Tourneur, imaginée par Marcel Schwob, réalisée par Jean-Pierre Gras

Danièle Berton-Charrière

Olimpia de Cécile Minard : une fiction biographique dans le sillage de Vies imaginaires

Bruno Fabre

Des « vies imaginaires » au musée : Les Fantômes du Louvre d’Enki Bilal

Agnès Lhermitte

Patricia Farazzi, Michel Valensi : Marcel Schwob, « fantôme bienveillant »

Agnès Lhermitte

Lettres du chemin de pierre (extraits)

Patricia Farazzi, Michel Valensi

Relire Schwob au XXIe siècle : le cas des Vite sognate del Vasari d’Enzo Fileno Carabba

Giorgia Testa

Entretien avec Enzo Fileno Carabba

Textes retrouvés

Jean de Tinan, lecteur de Vies imaginaires

Bruno Fabre

M. Marcel Schwob

Jean de Tinan

Trois articles critiques sur Vies imaginaires

Bruno Fabre

Critique littéraire (Le Journal, 13 juin 1896)

[sur Vies imaginaires et La Croisade des enfants]

Armand Silvestre

Vies imaginaires – Marcel Schwob (Le Phare de la Loire, 18 juin 1896)

Léon Brunschvicg

Bibliographie (La Nouvelle Revue, sept-oct. 1896)

[sur Vies imaginaires]

Claudius Jacquet

Bibliographie

Bruno Fabre

Vies imaginaires en éditions séparées

Les traductions de Vies imaginaires

Traductions de Vies imaginaires

Traductions de Vies imaginaires en éditions séparées

Bibliographie en caractères japonais

Takeshi Matsumura

Glanures

Bruno Fabre, Agnès Lhermitte, Takeshi Matsumura

Hommage à Christian Berg

Agnès Lhermitte.