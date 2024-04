Colloque international

Les réécritures de l’esperpento

Luces de bohemia au second degré

(1924-2024)

12-13 décembre 2024 - Université de Toulon

À l’occasion du centenaire de la publication de la version définitive de la pièce Luces de bohemia (1924), ce colloque se propose de dresser un bilan de la présence de l’esperpento dans la littérature et les arts contemporains.

Issu du langage familier, voire argotique, le substantif « esperpento » évoquait une chose ou une personne laide et à l’apparence ridicule (Cardona et Zahareas, 35). Toutefois, sous la plume de Ramón del Valle-Inclán et par le discours de son avatar fictionnel Max Estrella, il en vient à désigner une nouvelle catégorie esthétique dans le sillage du courant expressionniste européen. Dès lors, l’esperpento constitue le sceau d’une vision grotesque proprement hispanique (Martinez Thomas, 45), apposé sur des œuvres au sein desquelles la réalité espagnole absurde se trouve violemment déformée. D’abord conçu par le poète Max Estrella au cours d’une scène de Luces de bohemia devenue incontournable, l’esperpento est revendiqué ensuite dans le sous-titre de trois autres pièces – Las galas del difunto, Los cuernos de don Friolera et La hija del capitán – réunies en 1930 sous le titre de Martes de Carnaval.

Depuis sa naissance, l’esperpento suscite des réactions contrastées – entre fascination et rejet – qui se cristallisent dans un parcours pour le moins tumultueux et une réception hétérogène. Traduisant l’opposition farouche de Valle-Inclán au théâtre commercial et conventionnel par l’introduction d’une série de transgressions qui lui valent la réputation « d’injouable », cette nouvelle catégorie esthétique se voit marginalisée de la scène de son temps. Évidemment, la trajectoire de l’esperpento ne s’arrête pas à ce « véritable suicide » scénique, comme le nomme Francisco Ruiz Ramón (27). Mode d’expression privilégié par les deux camps pour refléter les horreurs de la Guerre Civile et disqualifier l’ennemi, la déformation grotesque obéit à des stratégies d’appropriation culturelle et idéologique pendant le conflit fratricide (Álvaro López Fernández). Elle sera condamnée à l’oubli durant le premier franquisme sous l’effet d’une forte censure, avant d’être progressivement réhabilitée, en premier lieu au sein du cercle restreint du théâtre universitaire dans les années 1950 (Martinez Thomas, 23). Deux jalons témoignent en second lieu d’une redécouverte enthousiaste de l’esperpento : la célébration du centenaire de la naissance de Valle-Inclán en 1966 et la représentation de Luces de bohemia à Madrid en 1971, sous la direction de José Tamayo. Enfin, César Oliva (200) évoque la paradoxale institutionnalisation de l’esperpento dans les années 1980, puis sa sacralisation lors de la décennie suivante. Précurseur de l’existentialisme et du théâtre de l’absurde, il est souvent brandi depuis comme un étendard postmoderne (Martinez Thomas, 48). Au gré de ces évolutions, les réécritures affluent et l’exploration de cet héritage esthétique grotesque sert de caisse de résonance aux préoccupations du présent. En effet, si les pièces de Valle-Inclán faisaient la part belle aux événements qui ont bouleversé l’Espagne du premier tiers du XXe siècle, les procédés déformants se révèlent singulièrement aptes à refléter les affres de l’époque contemporaine, érigeant ainsi l’esperpento en « symbole de l’existence de l’homme moderne » (Floeck, 11).

Intrinsèquement lié à l’art de la marionnette, l’esperpento naît au théâtre et marque durablement les arts de la scène, non seulement par les multiples adaptations qui voient le jour, mais également par les pièces originales qu’il inspire, comme en témoigne l’ouvrage de Monique Martinez intitulé Valle-Inclán, père mythique : le théâtre espagnol des années 60 face à l'esperpento. Au-delà de l’influence qu’exerce cette forme grotesque sur le théâtre hispanique trente ans après la publication de cette étude, on peut se demander quelle part prend l’esperpento à la révolution dramaturgique qui s’opère au sein des arts de la scène à partir du début du XXe siècle.

Analyser les variations autour de l’esperpento revient à s’intéresser tout particulièrement à l’hypotexte directement ou indirectement convoqué, à savoir Luces de bohemia. Rappelons en ce sens qu’à la fin de son parcours nocturne et dans un dernier élan visionnaire, Max Estrella, le poète déchu, déplore l’incompatibilité entre la tragédie classique et la sordide réalité espagnole dont il a été témoin. C’est à travers l’éloquente métaphore des miroirs concaves que le poète conçoit une esthétique dissonante fondée sur une déformation systématique des normes classiques, plus à même d’exprimer cette situation sociale dégradée. Il devient alors le premier théoricien (Cardona et Zahareas, 78) de cette nouvelle esthétique grotesque.

Toutefois, l’association des deux termes soumis à l’étude ne va pas sans difficultés. Si l’esperpento est lui-même le produit assumé d’une réécriture subversive de genres mineurs et majeurs, il reste fuyant et difficile à circonscrire[1]. Les multiples formules employées pour définir la nature de l’esperpento et son extension – genre, concept littéraire, catégorie artistique, forme théâtrale, vision esthétique, etc. – traduisent son caractère inclassable et le débat qu’il alimente. Il pourrait donc être intéressant de réactiver ce débat à l’aune des variations postérieures, en identifiant les caractéristiques retenues. Outre la reprise de scènes clés (la rencontre entre Max et l’ouvrier catalan, la théorie de l’esperpento proposée par Max avant de s’éteindre, l’étreinte avec le Ministre, les échanges entre Max et Don Latino, l’enterrement grotesque du poète, etc.), il s’agira de dégager les constantes qui rendent l’esperpento et l’hypotexte identifiables. Celles-ci sont-elles essentiellement formelles (hypertrophie didascalique, hybridation générique et linguistique, subversion ironique et distanciation, procédés de marionnettisation et d’animalisation, plasticité scénique, etc.), ou thématiques (satire des institutions espagnoles, histrionisme, mélange littérature/histoire et fiction/réalité, démythification de l’histoire nationale, motifs du miroir concave et de la cécité, etc.) ? Cette question en soulève nécessairement une autre : peut-on convoquer l’esperpento sans prendre en considération sa double dimension formelle et idéologique ? Eu égard à la fracture entre théorie et pratique dans Luces de bohemia et aux constantes sélectionnées, nous pourrons également réfléchir au degré d’esperpentización favorisé par les réécritures qui se promènent dans le callejón del Gato. En outre, qu’advient-il de l’esperpento et de son caractère éminemment métathéâtral lorsqu’il s’exporte vers d’autres genres, voire d’autres supports ? Est-il légitime de parler de migration de l’esperpento dans certains cas, à l’instar des romans tremendistas de Camilo José Cela ou des œuvres cinématographiques d’Álex de la Iglesia et d’Edgar Neville ? Par ailleurs, quelle est la modalité de réécriture privilégiée (parodie, pastiche, citation, adaptation, traduction) ? Enfin, qu’est-ce qui, au sein d’une esthétique grotesque, renvoie immanquablement à l’esperpento ? Ce colloque se propose de répondre à ces interrogations en examinant les mutations de l’esperpento, notamment au sein des phénomènes intersémiotiques qui impliquent plusieurs media artistiques. Employée au pluriel, la notion de « réécriture » entend précisément rendre compte de la diversité de ces transformations.

De la filiation esthétique à l’exercice ludique en passant par la revendication politique, de l’hommage à la critique assumée, cette manifestation scientifique vise en somme à explorer les enjeux des réécritures de l’esperpento dans la littérature et les arts contemporains, en Espagne et au-delà de ses frontières.

[1] La difficulté se trouve encore accentuée par sa faible théorisation. Trois sources seulement (dont deux fictionnelles) nous permettent de mieux comprendre l’esperpento : l’interview de Valle-Inclán accordée à Gregorio Martínez Sierra sur les trois postures artistiques, le prologue de Los cuernos de Don Friolera et la douzième scène de Luces de bohemia.