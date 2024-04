Repenser les relations entre institutions et artistes (revue Marges)

Appel à contributions Marges 41

Les structures culturelles institutionnelles ne parviennent plus, semble-t-il, à suivre le rythme des besoins et des aspirations des artistes contemporain•es. Les budgets de production sont toujours plus importants alors que les ressources se font de plus en plus réduites ; les œuvres font appel à des champs de compétences dont l’étendue est croissante (culture numérique, interdisciplinarité, actions artistiques hors-les-murs) ; la compétition entre artistes met en jeu des intérêts qui excèdent les simples questions esthétiques ou artistiques.

Un grand nombre de ces institutions demeurent pourtant ancrées dans un modèle hérité de la modernité, où prédomine une relation hiérarchique entre l’hôte et l’invité. Cependant, à l'heure actuelle, une évolution significative semble apparaître, exigeant une réflexion approfondie sur les conditions de travail de l’ensemble des acteurs et actrices culturels. Il paraît important de reconsidérer non seulement le contenu de la programmation et la liberté d'expérimentation des artistes au sein de l’institution, mais également le fonctionnement institutionnel, l’interaction avec les artistes invité•es et la manière dont ils et elles sont sélectionné•es, accompagné•es et rémunéré•es.

Comment repenser à notre époque ce que peuvent être les modèles de gestion d’établissements culturels ? Comment est-il possible aujourd’hui de rendre compte de la complexité du processus de production et de réalisation des œuvres ? Quelles sont les méthodes pour analyser les différents facteurs qui caractérisent l’environnement de travail de l’artiste au sein de l’institution ?

Axes de réflexion possibles :

Le monde de la culture peut-il échapper à une orientation vers la commercialisation et la logique de l’industrie des loisirs ?

Comment les institutions peuvent-elles s’adapter aux nouvelles pratiques, notamment interdisciplinaires ?

Quelles sont les nouvelles approches proposant un accompagnement artistique qui va au-delà de la production d’une œuvre ?

Comment est-il possible de repenser les relations et conditions de travail au sein de l’institution culturelle ?

L’institution doit-elle établir des liens avec les artistes des scènes locales ?

Les enjeux d’éco-responsabilité doivent-ils influencer les collaborations entre institutions et artistes établi•es à l’étranger ?

Comment la liberté d'expérimentation des artistes peut-elle s’exprimer au sein de l’institution et dans quel cas doit-elle être limitée ?

L’institution peut-elle devenir un « espace actif qui est en partie un centre communautaire, un laboratoire et une académie » (Ch. Esche) ?

Peut-on repenser les procédures institutionnelles de sélection des artistes ? De telles procédures doivent-elles être mises en place de manière transparente ou inclusive?

Les artistes peuvent-ils/elles ou doivent-ils/elles prendre des positions de décisionnaires dans les établissements culturels ?

—

Les propositions devront parvenir avant le 15 juin 2024, sous la forme d’une problématique résumée (5000 signes maximum, espaces compris), adressée par courriel à noam.alon@sorbonne-nouvelle.fr

Les textes sélectionnés (en double aveugle) feront l’objet de communications de 30 minutes lors d’une journée d’étude à Paris, à l’Institut national d’histoire de l’art, le 19 octobre 2024. À l’issue de cette rencontre, les versions définitives des textes devront parvenir au comité de rédaction avant le 1er novembre (30.000 à 40.000 signes, espaces et notes compris). Certains de ces textes seront retenus pour publication dans le numéro 41 de Marges, dont la sortie est prévue à l’automne 2025.

—

La revue Marges (Presses Universitaires de Vincennes) fait prioritairement appel aux jeunes chercheurs des disciplines susceptibles d’être concernées par les domaines suivants : esthétique, arts plastiques, histoire de l’art, sociologie, anthropologie, études théâtrales ou cinématographiques, muséologie, musicologie…