La force (af)fabulatrice dans la philosophie de Nietzsche (ENS Paris)

Journée d’étude du Cercle d’études nietzschéennes

Vendredi 26 avril, à l'ENS, au 29 rue d'Ulm, dans l'amphi Jaurès

Cette journée s'inscrit dans le cadre du séminaire Nietzsche de l'ITEM tout en étant organisée par le Cercle d'études nietzschéennes.

Programme

Session 1 – 9h à 12h20 9h05-10h – Yannis Constantinidès (École Boulle) et Sébastien Allali (Académie de Paris) – Du bon usage de la fiction. Nietzsche entre Platon et Vaihinger 10h-10h55 – Mathurin Maillet (Université de Poitiers) – Le corps fabuleux, le corps fabulateur Pause-café 11h25-12h20 – Charles Lebeau-Henry (Université catholique de Louvain) – La création artistique chez Nietzsche, du monde à l’œuvre

Pause déjeuner

Session 2 – 14h à 18h10 14h-14h55 – Philipp Mills (Université de Lausanne) – Du fictionalisme moral à l’expressivisme poétique 14h55-15h50 – Alberto De Vita (Università Vita-Salute San Raffaele de Milan) – Affabulation et représentation du devenir dans la philosophie de Nietzsche Pause-café 16h20-17h15 – Axel Vincent (Université de Rennes) – Qu’appelle-t-on « idéaliser » ? Nietzsche entre Goethe et Schiller 17h15-18h10 – Arnaud Sorosina (Professeur de CPGE au lycée Mounier, Grenoble) – Écologie de l’imaginaire et sentiment de puissance. La culture et l’histoire comme fantasmagories chez Nietzsche