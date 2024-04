Jamie Allen, Infrastructures critiques

Préface de Marie Lechner.

Postface de Julie Beth Napolin.

Traduit de l'anglais par Igor Galligo et Armelle Chrétien.

Comment percevoir et penser les infrastructures qui conditionnent les façons dont nous percevons, pensons et vivons notre monde ? Ces infrastructures sont critiques, puisque nous dépendons d'elles, mais comment les prendre pour objets d'une réflexion critique, qui remette en débats nos dépendances ?

Jamie Allen mène des expérimentations d'artiste et de chercheur qui traversent les media, les disciplines et les frontières depuis plus de vingt ans. Ce livre réunit quatre essais qui nous invitent à rendre visibles les coulisses du monde numérisé, à prêter attention aux propriétés texturales des signaux autant qu'à leurs vertus figuratives, à ré-envisager notre monde colonisateur depuis des sensibilités arctiques, et à réfléchir de façon (post)critique à la notion même de critique. Quatre promenades décentrées, indisciplinées et enjouées dans l'infra de nos structures socio-techniques. Jamie Allen est né au Canada et vit en Europe. Il est artiste-chercheur au Critical Media Lab Basel, après avoir été au Canada Research Chairs pour le programme « Infrastructure, Media and Communications » au Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD), directeur de la recherche au Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) et directeur adjoint du Culture Lab au Royaume-Uni. Il est diplômé en ingénierie chimique et électrique, en composition musicale, en arts médiaux et philosophies de la communication, en technologies, d'institutions du Canada, d'Écosse, des États-Unis et de Suisse. Il a travaillé comme chimiste polymère, ingénieur électronicien et concepteur de musée.

Jamie Allen expérimente, écrit, fabrique des media, des œuvres d'arts matérielle, organise des événements, des workshops, et met en place des plateformes pour des publications et des œuvres « public-making ». Il réfléchit à la manière dont les technologies et les media affectent les écologies psychiques, sociales, matérielles et naturelles. Son travail implique les infrastructures, la science, la technologie et les media studies, via l'art expérimental, les media et le design, en interaction avec les sciences naturelles et humaines (écologie, géologie, géographie, ethnographie, anthropologie). Il est l'auteur de How to Build a Lie (Counterpath, City Park Jazz Series, 2016) et, avec Eleonora Lupo, de Representing Museum Technologies (MeLA, 2012).

