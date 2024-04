Cahiers Flaubert Maupassant, n° 43 : "Les Flaubert et leur maison à Croisset" (dir. Guy Pessiot)

«Les Flaubert et leur maison à Croisset», Guy Pessiot (dir.)

Cahiers Flaubert Maupassant, n° 43, hors-série, avril 2024.

Des dizaines de livres ont été écrits sur Gustave Flaubert, mais aucun ne porte, jusqu’à ce jour, sur sa maison de Croisset, détruite peu après sa mort, et dont on ne conserve ni photographie, ni plan.

Cet ouvrage, fruit de quatre ans de recherches d’une équipe pluridisciplinaire, décrit en détail la vie quotidienne de l’auteur de Madame Bovary et de sa famille près de Rouen et restitue, pour la première fois, la maison de Croisset, pièce par pièce, en réfutant nombre d’erreurs commises par le passé.

Le projet et les recherches concernant cet ouvrage ont été engagés par l’association des Amis de Flaubert et de Maupassant, en janvier 2019 sur une idée concomitante et originale d’Yvan Leclerc et de Guy Pessiot, dans le cadre des futures manifestations du bicentenaire de la naissance de Flaubert.

Ce livre comporte cinq parties :

– une approche générale sur les maisons bourgeoises en France au xixe siècle ;

– les Flaubert à Croisset, les origines de leur propriété, l’achat de 1844 et un tableau de leur vie quotidienne jusqu’en 1880 ;

– le devenir de la propriété de Croisset de 1881 à nos jours ;

– un essai de reconstitution de la propriété et de la maison principale avant 1881, pièce par pièce, en 3D, avec l’aide des professeurs et élèves de l’ENSA Rouen-Normandie ;

– l’avenir proche du Pavillon d’après les projets de la Métropole Rouen-Normandie, dans le cadre de ses musées littéraires.

Le travail, présenté dans cet ouvrage, est appelé à se prolonger, à Croisset, dans le Pavillon, dans son jardin, dans la maison du gardien, à l’initiative des musées littéraires de la Métropole Rouen Normandie.

Textes de : Bertrand CAMILLERAPP, Jérôme CHAÏB, Jean-Baptiste CHANTOISEAU, Anne DEBARRE, Joël DUPRESSOIR, Bénédicte DUTHION, Daniel FAUVEL, Danielle GIRARD, Yvan LECLERC, Michelle PERROT, Guy PESSIOT, Jérémie PORTIER, Marie-Clémence RÉGNIER.

—

Sommaire

Introduction

Guy Pessiot, Quatre ans de recherches sur une maison disparue

La maison bourgeoise au XIXe siècle

Michelle Perrot, La maison dans la vie privée bourgeoise au XIXe siècle

Anne Debarre, Architecture domestique : évolution de la distribution d’une maison bourgeoise, du XVIIIe au XIXe siècle

Bénédicte Duthion, Le Pavillon Flaubert de Croisset, parmi les maisons d’écrivain

Les Flaubert à Croisset

Jérôme Chaïb, Le site de Croisset

Guy Pessiot, Les origines de la propriété de Croisset

Daniel Fauvel, L’achat de la propriété en 1844

Daniel Fauvel, La propriété des Flaubert, à Croisset, de 1844 à1880

Guy Pessiot, Dormir, se chauffer, s’éclairer, se laver, se nourrir à Croisset

Yvan Leclerc, La vie à Croisset, mode d’emploi

Yvan Leclerc, Les visiteurs

La destruction de 1881 et le Pavillon

Joël Dupressoir, Croisset après la mort de Flaubert : un siècle entre utopie industrielle et réalités économiques

Guy Pessiot, L’achat et l’aménagement du Pavillon de Croisset

Essai de reconstitution

Guy Pessiot, La propriété de Croisset vers 1872-1880

Guy Pessiot, Autres maisons comparables autour de Rouen

Guy Pessiot, La maison des Flaubert à Croisset, pièce par pièce

Guy Pessiot, Les hypothèses de plans

Bertrand Camillerapp, Vers une restitution en 3D

Un patrimoine à mettre en valeur

Jean-Baptiste Chantoiseau et Jérémy Portier, Le Pavillon Flaubert à l’orée du XXIe siècle

Marie-Clémence Régnier, Revoir Croisset et revivre

Annexes

Danielle Girard, Tableaux de la vie à Croisset

Les auteur.es : notices biographiques

Index

Annonce en ligne: https://www.amis-flaubert-maupassant.fr/cahiers-flaubert-maupassant-n-43-hors-serie-avril-2024/

Commande: https://www.amis-flaubert-maupassant.fr/wp-content/uploads/2012/12/Commander-des-Bulletins.pdf