Les cinq vies de Salman Rushdie (France Culture)

Mars 2024. Un appartement de Manhattan rempli de livres, de photos et de tableaux invitant l’Inde au cœur de l’Amérique. C’est l’appartement de Salman Rushdie, l’endroit où il a choisi de s’installer après des années de clandestinité. Le 12 août 2022, alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence à l’université de Chautauqua, il est frappé d’une douzaine de coups de couteau par un fanatique islamiste. Il survit, mais perd un œil. Une épreuve terrible qui n’a pourtant en rien entamé la volonté de cet immense écrivain, nourri de l’observation du monde et des légendes qui ont marqué son enfance indienne, où il est né en 1947, de défendre la liberté de créer. Propulsé en 1981 au sommet du monde littéraire par Les Enfants de minuit avant de voir l’abîme s’ouvrir sous ses pieds avec Les Versets Sataniques, traqué pendant dix ans après la fatwa lancée contre lui en 1989, puis devenu un symbole de la liberté d’expression (les mots, dit-il, « sont les seuls vainqueurs »), Salman Rushdie nous reçoit chez lui, à New York.

Une série d'entretiens proposée par Christophe Ono-Dit-Biot.

