Représentations Interdisciplinaires par l’image et le son de l’Atmosphère (Marseille)

Cette journée d’étude « Représentations Interdisciplinaires par l’image et le son de l’Atmosphère », organisée par l'UMR PRISM, se tiendra à Marseille le 26 novembre 2024. Elle est largement ouverte aux chercheurs de disciplines diverses, telles que histoire, géographie, littérature, acoustique, physique, médecine, architecture, cinéma, philosophie, etc. L’image et le son s’entendent dans une conception très large qui intègre la mise en œuvre artistique de l’atmosphère pour s’ouvrir à d’autres champs.

La difficulté à saisir l’atmosphère du point de vue de sa fabrication, de sa perception, de son lieu, tient au flou ontologique qui l’accompagne (Böhme, 2018). Les apports très divers de chercheurs, en termes de disciplines et d’approches, viseront à tenter de cerner ce qui fait atmosphère, à quoi elle tient, comment elle est perçue, comment elle est reçue, etc.

Corolairement, ces rencontres permettront de nourrir une réflexion plus épistémologique sur l’interdisciplinarité à travers la dynamique qu’elle suscite.

Les propositions, en français, devront parvenir par e-mail à : isabelle.singer@univ-amu.fr et natacha.cyrulnik@univ-amu.fr jusqu’au 13 mai 2024 au format word et devront comprendre obligatoirement les modalités suivantes :

• Le titre de la communication

• Nom, prénom et coordonnées complètes (adresse électronique et appartenance académique) du communicant

• Un résumé́ de la communication ne comprenant pas plus de 4000 signes, espaces compris. Les textes seront soumis à une sélection par le comité́ d'organisation. La journée d’étude se tiendra en français.

Comité Scientifique : Marine Brun-Fanzetti, doctorante, UMR Prism, Natacha Cyrulnik, MCF HDR AMU, UMR Prism, Bétina Hueto, doctorante, UMR Prism, Jean-Pierre Moreau, docteur en musicologie, UMR Prism, Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, Caroline Renard, MCF AMU, LESA, Isabelle Singer, MCF AMU, UMR Prism, Solvi Ystadt, DR, directrice de l’UMR Prism