Octave Mirbeau. Études et actualités, n° 5

Revue des Amis d'Octave Mirbeau

TABLE DES MATIÈRES

• Pierre MICHEL, « Trente ans déjà ! »

ÉTUDES

• Arthur OUVRARD, « L’abbé Jules, impossible ascète schopenhauerien »

• Patrick BOUGEARD, « La boîte de Pandore – Une lecture des 21 jours d’un

neurasthénique »

• Amel ABDERRAHMANE, « Dingo d’Octave Mirbeau – Un récit au carrefour des genres »

• Antoine JULIENS, « Terreur au Grand Guignol, ou la douche écossaise avec André de

Lorde et Octave Mirbeau »

• Marie-Hélène PROUTEAU, « Vincent Van Gogh, Émile Bernard, une amitié au pays des

peintres »

• Reine-Marie PARIS, « Camille Claudel et Octave Mirbeau (avec des lettres inédites de

Camille Claudel) »

• Patricia PLAUD-DILHUIT, « Mirbeau et Geffroy – Une amitié scellée par l’amour de

l’art »

• Annie RIZK, « Colette / Mirbeau – Deux écrivains libres – Masculin / féminin ? »

CRÉATIONS

• Philippe BARBIER, « Dialogues surréalistes »

• Corinne TAUNAY, « Octave Mirbeau et son double, Vincent Van Gogh - Variations et

pastiches »

• DONA-Mosaïste, « Des portraits d’Octave Mirbeau en trois mosaïques »

DOCUMENTS

• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Mirbeau »

• Pierre MICHEL, « Deux lettres de Clemenceau »

• Pierre MICHEL, « Lettres inédites de Paul Hervieu à Claude Monet »

• Corinne TAUNAY, « L’incohérent Paul Reboux, co-pasticheur d’Octave Mirbeau »

• Sylvie LE GRATIET, « Mirbeau, Carrière et France, un trio de pacifistes pour une œuvre

d’humanité »

• Marc KAUFFMANN, « Octave Mirbeau dédicataire de Paul Masson »

• Marc KAUFFMANN, « À propos de la moustache d’Octave Mirbeau »

• Agnes ELTHES, « Le Foyer en Hongrie »

TÉMOIGNAGES

• Pierre MICHEL, « Pourquoi lire Mirbeau »

• Lucas CHUFFART, « Jusqu’au calvaire ! »

• Yann PERRON, « Le Calvaire à Singapour »

• Antigone SAMIOU, « La Vérité est morte - Théâtre et subversion sociale en Grèce -

Rencontre avec les “Tsiritsantsoules” »

• Daniel VILLANOVA, « Lisa Martino en Célestine »

• Éliane KHERRIS, « Célestine et ses contradictions, entre ancien et nouveau monde – Une

nouvelle Célestine dans une nouvelle adaptation »

• Corinne TAUNAY, « La Malle magique des Arts Incohérents (suite) »

BIBLIOGRAPHIE

1. Œuvres d’Octave Mirbeau, par Pierre Michel

2. Études sur Octave Mirbeau

- Cahiers Octave Mirbeau, n° 29, par Pierre Michel

- Adel Fathi, Für eine Rhetorik des Deliriums : Stilistische Studie zu einigen Romanen von Octave Mirbeau

- Meamar Tirenifi, Octave Mirbeau et le naturalisme dans ses premières œuvres (1884-1894) – Continuités et rupures, par Meamar Tirenifi

3. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel

4. Notes de lecture

- Ernest Renan, Vie de Jésus, par Sophie Guermès

- Daniel Lérault, Albert Sowinski, pianiste et compositeur, par Pierre Michel

- Jean-Claude Rubin, J’irai voir Pissarro, par Gérard Quentin

- Cahiers naturalistes, n° 97, par Aurélien Lorig

- Alain Pagès (dir.), Henri Mitterand, au bonheur des œuvres, par Pierre Michel

- Aïcha Limbada, La Nuit de noces. Une histoire de l’intimité conjugale, par Nelly Sanchez

- Daniel Cosculluela, Les enragés de la liberté, par Pierre Michel

- Séverine, L’Insurgée, par Jean-François Wagniart

- Jules Renard, Nouvelles d'Humanité, par Marc Kauffmann

- Jean-Marc Berlière, La Police à Paris en 1900, par Jean-François Wagniart

- Martine Poulain, Marie Arconati-Visconti - La Passion de la république, par Gilles Candar

- Gilles Picq, Les Brasseries parisiennes de l'avant-siècle (1870-1914), et autres lieux d'agapes et de libations, par Gilles Picq

- Georges Guitton, Rennes, de Chateaubriand au Père Ubu, par David Métivier

- Alexandre Lécroart, Les écrivains décadents et l’anarchie – Une tentation fin de siècle, par Pierre Michel

- Jean-Yves Mollier, Les Éditions Calmann-Lévy de la Belle Époque à la seconde guerre mondiale - Un demi-siècle au service de la littérature, 1891-1941, par Pierre Michel

- Maxime Gorki, Mes universités, par Philippe Abitbol

- Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, 120 ans de Prix Goncourt - Une histoire littéraire française, par Pierre Michel

- Denis Salas, Le déni du viol, par Pierre Michel

- Femmes angevines sous la Troisième République, par Gérard Quentin

- Raymonde Vincent, Campagne, par Bernard-Marie Garreau

- Pierre Curie et Jean-Marc Vasseur, Nélie Jacquemart, artiste et collectionneuse de la Belle Époque, par Christophe Ledréau

- Diana Holmes et Martine Reid (dir.), Introduction à l’œuvre de Daniel Lesueur, par Nelly Sanchez

- David Labreure, Céline le médecin-écrivain, par Maxime Benoît-Jeannin

- Olivier Gloag, Oublier Camus, par le comité de rédaction de Chroniques camusiennes

- Thierry Maricourt, Une rage de lire : le jeune Michel Ragon, par CIRA de Marseille

- André Derval, Michel Ragon, singulier et pluriel, par André Derval

- Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de guerre, par Maxime Benoît-Jeannin

- Florence Montreynaud, Les femmes sont des salopes, les hommes sont des Don Juan, par Pierre Michel

- Azélie Fayolle, Des femmes et du style - Pour un "feminist gaze", par Lucie Nizard

- Jean-Claude Hauc, Un arrière-goût de rat, par Philippe Thireau

- Romain Espinosa, Comment sauver les animaux, par Fabienne Massiani

- Jacques Steiwer, Vérité et mensonge à l’âge du numérique, par Maxime Benoît-Jeannin

- Paul Vecchiali, La Divine mystification, par Jacques Cauda

_ Jacques Cauda, Florbelle, par Olivier Rachet

- Maxime Benoît-Jeannin, Les Enfants de l’Érèbe, par Pierre Michel

- Laurent Pépin, Monstrueuse féérie et L’Angélus des ogres, par Philippe Abitbol

- Sorj Chalandon, L’Enragé, par Patrick Bougeard

- Daniel Villanova, Hiver, par Pierre Michel

NOUVELLES DIVERSES

Brèves mirbelliennes, par Pierre Michel

Mirbeau au théâtre — Maupassant et Le Calvaire – Mirbeau et Henry Béranger —Mirbeau et Blanche Pierson — Mirbeau et Gustave Geffroy — L’énigme d’un manuscrit : Le Foyer — Mirbeau, Dingo et Tewfik Fahmy – Deux lettres inédites d’Alice Mirbeau —Mirbeau et Alfred Roll – Mirbeau et la Léda de Maillol —Un portrait inconnu de Mirbeau ? – Mirbeau en Ukraine — Mirbeau en Russie — Mirbeau en Argentine — Mirbeau en Turquie — Mirbeau au bac — Le moteur de l’indignation — Des opportunistes aux macronistes — Encore la pédocriminalité en soutane ! Michel Onfray, Octave Mirbeau… et les Incohérents – L’assemblée générale des Amis d’Octave Mirbeau – Gloria morpionibus !

Nouvelles de nos amis

Ernest Renan – Eugène Carrière – Albert Besnard — Remy de Gourmont – Marcel Schwob – Victor Segalen —Louis Pergaud — Jean Jaurès — Marguerite Audoux — Saint-Pol-Roux – Albert Camus – Les Âmes d’Atala

Disparition : Christian Limousin

[Le volum comporte de très nombreuses illustrations (165), dont beaucoup sont en couleurs. On y trouve en particilier nombre d’œuvres originles de Hhilippe Barbier, Antoine Juliens, Daria Matskievitch et Corinne Taunay. Sur la couverture, dessin original signé Jacques Cauda t vignette signée Éloi Valat.]