Les sentiments hostiles dans la littérature et les arts (Tozeur, Tunisie)

Colloque Les sentiments hostiles dans la littérature et les arts

Organisateurs : Hassen Bkhairia et Alexis Lussier

De la puissance des sentiments, des émotions ou des affects — en somme, des passions (du latin passiones, les souffrances, les épreuves) — la littérature et les autres arts n’ont cessé d’affronter et de décrire les forces vives. Qu’est-ce qu’un sentiment banal et à partir de quand évoquer une émotion ? Les sentiments hostiles (entendons les sentiments qui font mal, qui divisent, aliènent, obsèdent ; en somme, les sentiments dont l’individu est lui-même la victime objective) ne s’inscrivent-ils pas sur cette ligne tout à fait spécifique où le sujet affectif qui est en cause risque à tout moment de rencontrer son point de division douloureuse : là où le sujet vole en éclat par excès, conflit, déchirure. Tous les sentiments ne sont certes pas « hostiles ». Ils ne sont pas toujours de l’ordre de la passio que l’on subit, qui nous traverse, qui nous surprend ; mais il est des sentiments qui bouleversent, embrouillent, et qui vont au-delà de nos propres frontières intimes ; des sentiments qui transgressent les limites du supportable, qui investissent trop et qui, pour cette raison, ébranlent et excèdent ; des sentiments, enfin, que l’on éprouve comme étrangers à nous-mêmes et que l’on dirait impossibles, difficiles à vivre. Explorer les sentiments hostiles, ce serait, au fond, s’interroger sur les moments d’égarement affectif, d’errance subjective, lorsqu’on perd de vue la ligne à ne pas dépasser, ou lorsqu’on oublie la place de cette étrangeté qui nous cible, nous habite et nous enserre ; entre dedans et dehors, entre intériorité et extériorité. D’un point de vue sociologique, les sentiments hostiles n’ont-ils pas pour cibles des catégories sociales, des groupes identifiés, un sexe, un genre, une profession ? Comme le souligne Frédéric Chauvaud, « chaque société s’est inventé des figures détestables », qu’elle rejette ou qu’elle range, qu’elle exclu dans un espace qui ne laisse pas de retour possible. À ce propos, les « vagabonds », les « ouvriers », les « migrants et immigrants » qui « suscitent toutes sortes d’affects négatifs » sont des incarnations exemplaires. C’est dire enfin la perspective idéologique du « choc des civilisations », où le rejet de l’Autre et l’hétérophobie sont emblématiques des haines, des guerres et des génocides des XXe et XXIe siècles. Dans le cadre de ce colloque, on aura l’occasion de se demander quelles sont, enfin, les manifestations artistiques d’un sentiment impliquant une souffrance et une épreuve ? Comment les artistes traduisent-ils un affect qui prend les couleurs d’une passion insurmontable, hostile, destructrice ? C’est pourquoi ce colloque voudrait non seulement étudier des œuvres de littérature, mais d’éventuelles créations artistiques, picturales, architecturales, cinématographiques, chorégraphiques ou musicales qui interrogent les dimensions de l’hostilité, de la présence ennemie, réelle ou supposée, et les souffrances qui en résultent.

Ce colloque aura lieu à l’Institut Supérieur des Études appliquées en Humanité de Tozeur (Tunisie), les 29 et 30 novembre 2024.

Les propostions de communications doivent être envoyées avant le 15 août 2024 à l’intention d’Alexis Lussier et Hassen Bkhairia aux adresses suivantes : lussier.alexis@uqam.ca ; hasbkhairia@gmail.com

