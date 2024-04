Beverly Matherne, poète de l’esquisse

Appel à communications sur l'œuvre de Beverly Matherne, éminente universitaire, auteure, et Poète Lauréate de la Péninsule Supérieure du Michigan.

Cette initiative vise à explorer les divers aspects de sa contribution littéraire et intellectuelle, ainsi que son impact sur les études littéraires contemporaines, particulièrement la Louisiane francophone.

Dans ses textes, Beverly Matherne explore des thèmes tels que la mémoire, l'identité, et la relation avec la nature. Son travail transcende les frontières et offre des perspectives uniques sur la condition humaine, l’environnement, mais aussi l’exil loin de la terre natale tant aimée.

Nous invitons les chercheurs à soumettre des propositions d’articles portant sur les sujets suivants (mais sans s'y limiter) :

- Analyse de l'esthétique poétique de Beverly Matherne.

- L’exil loin de la terre natale.

- Étude de ses thèmes récurrents tels que la famille, la culture cadienne, et le paysage du sud des États-Unis.

- Exploration de l'intersection entre la poésie de Matherne et d'autres formes d'art, telles que la peinture ou la musique.

- Exploration de l’héritage littéraire de Beverly Matherne.

- Évaluation de la place et de l'impact de son travail sur la littérature contemporaine et les études culturelles francophones louisianaises.



Les propositions d’articles doivent être soumises en français et comprendre un résumé d'environ 300 mots. Veuillez également inclure une brève biographie académique.

Les articles sélectionnés seront rassemblés dans un volume collectif dédié à l'œuvre de Beverly Matherne.

Longueur des articles finis : 6500-7500 mots.

Date limite de soumission des propositions : 1er septembre 2024.

Un avis sera rendu avant le 1er novembre 2024.

Les articles terminés seront à rendre pour le 1er mars 2025. Date prévue de publication : automne 2025.

Les propositions sont à adresser à Evelyne M. Bornier, Auburn University, Alabama : emb0026@auburn.edu