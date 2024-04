Amine Boukerche, L'Universalisme contesté. L'Occident sous le feu de la critique

Jamais, de toute son histoire, l’Occident n’a semblé aussi critiqué. Pratiquement tous les malheurs du monde lui sont reprochés. Les non occidentaux lui reprochent l’humiliation qu’il leur a fait subir pendant des siècles à travers les colonisations. Mais l’Occident est aussi contesté chez lui par les siens. Il est accusé d’avoir assuré au mâle hétérosexuel blanc des privilèges indus, au détriment des opprimés que sont les femmes, les immigrés, les LGBTQ+, les Noirs, etc., et aussi d’avoir saccagé la planète pour assurer sa seule prospérité.

Toutefois, et paradoxalement, l’Occident fascine ceux-là mêmes qui le critiquent, qu’ils soient occidentaux ou non. La preuve : les mouvements migratoires s’effectuent toujours dans le même sens : du sud vers le nord. Ce ne sont jamais les Occidentaux qui fuient leurs pays au risque de leurs vies. De même, pour les citoyens des pays occidentaux qui militent pour les droits des discriminés, ils ne songent nullement à aller vivre ailleurs, car leurs revendications resteraient lettre morte.

Cet attrait de l’Occident s’explique par le fait que sur les quatre derniers siècles il n’a cessé d’inventer et d’innover. Que ce soit dans le domaine politique, moral, épistémologique, esthétique, scientifique, philosophique, etc., l’Occident a toujours été à l'initiative. Le progrès, et ses bienfaits, en principe, l’Occident ne le garde pas pour lui-même, il veut en faire profiter l’humanité tout entière. Pourtant, cette noble intention suscite des réticences qui ne sont pas infondées. Songeons aux Russes, aux Chinois, aux Indiens, à la longue liste de ceux qui refusent de suivre l’Occident les yeux fermés. Que lui reprochent-ils précisément? C’est à cette question que ce livre veut modestement répondre.

—

—

Sommaire

Introduction



I - L’universalime et l’Occident



L’univers, les univers



L’univers et la connaissance



L’expansion de l’universel



L’Occident



II - La genèse de l’univerrsalisme



Le miracle grec



L’universalisme chrétien



Science et humanisme



Les Lumières



III - Le progrès



1. L’universalisme moral chez Kant



2. Le progès au XIXe siècle



3. La science économique



IV - Petit tour de ceux qui refusent l’universalisme occidental



La Chine



La Russie



L’Inde



L’Afrique



L’Orient



Les Amérindiens



V - Les critiques occidentales de l’universalime occidental



Les critiques classiques



Le wokisme



La théorie de la race



Décoloniser les savoirs



Conclusion