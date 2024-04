Les médiévalismes à la marge. Mise en scène des mémoires médiévales en dehors de l’Europe occidentale (Strasbourg)

Colloque

“Medievalisms of the Margins. Staging Medieval Memories in Outside Western Europe / Les médiévalismes à la marge. Mise en scène des mémoires médiévales en dehors de l’Europe occidentale“,

organisé par Tatiana Victoroff et Thomas Mohnike

Université de Strasbourg du 27 au 29 mars 2025

appel pour le 20 juin 2024

Depuis le XIXe siècle, le Moyen Âge est souvent constitué de mythèmes tels que les châteaux, les forêts, les princesses, les chevaliers et les licornes, qui peuvent certes rencontrer à la marge des populations vivant dans le désert au Sud, la barbarie à l’Est et les vikings sauvages au Nord, mais ces derniers agissent en tant que représentants de l’Autre. En effet, ces géographies imaginaires reflètent la situation géopolitique et culturelle européenne du XIXe siècle, avec la France et la Grande-Bretagne au centre et le reste de l’Europe en marge. Dans l’imaginaire médiéval, ces géographies ont peu changé jusqu’à aujourd’hui, même leurs adaptations dans les nouveaux médias. Cependant, à partir de ces marges supposées, des écrivains, des artistes et d’autres médiateurs culturels ont lancé des projets visant à actualiser et à réutiliser les sources et les idées médiévales pour leurs propres projets culturels, esthétiques et politiques. Ce colloque vise à explorer les stratégies médiévales des auteurs des pays d’Europe de l’Est, du centre ou du Nord, qui construisent souvent leurs visions du Moyen Âge en tension avec les discours dominants du médiévalisme.

Nous sommes particulièrement intéressés par les études qui dépassent les frontières des disciplines traditionnelles et proposent des études de cas dans lesquelles interagissent des acteurs, des artefacts ou des médias provenant de différentes parties de ces marges supposées. Ces études peuvent par exemple s’intéresser à la fonction des mondes oriental et arabe, car la rencontre imaginée avec des acteurs d’un Orient encore plus lointain sert souvent d’incitation à la logique dramatique des mythes nationaux.

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 20 juin 2024 à victoroff [at] unistra.fr et tmohnike [at] unistra.fr.