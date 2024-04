Philosopher avec les romantiques français

Alors que la théorie littéraire n'a eu de cesse de proclamer la valeur philosophique des œuvres littéraires, en redécouvrant génération après génération que la littérature pense tout comme la philosophie s'écrit, comment comprendre que le romantisme et plus généralement la littérature française de la première moitié du XIXe siècle n'aient pas fait l'objet de la même promotion, malgré la profonde reconnaissance littéraire dont jouissent certains de leurs représentants ? Un sommaire de la revue Littérature emmené par Martin Mees et d'ores-et-déjà accessible en ligne via Cairn nous propose de recommencer à "Philosopher avec le romantisme français".