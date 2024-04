Penser dans les ruines de l’université moderne : nouvelles lectures de Bill Readings / Thinking in the Ruins of the Modern University with Bill Readings (revue Sens public)

Bill Readings (1960-1994) a connu une brève mais fulgurante carrière. Auteur de nombreuses publications sur la littérature, l’histoire de l’art, la Renaissance, la postmodernité, le féminisme, la publication électronique et la pensée de Jean-François Lyotard, il est notamment connu pour un ouvrage posthume – The University in Ruins (Harvard University Press, 1995) – qui n’a toujours pas perdu de son actualité aujourd’hui à l’égard tout particulièrement de son analyse de l’université technocratique postmoderne et du concept (vide) de l’« excellence » qui commençait alors tout juste à y présider.

Pour marquer le 30e anniversaire du décès tragique de notre ami, nous préparons une publication à la fois commémorative et « régénérative » qui cherche à faire revivre sa pensée et à en explorer des prolongements

et réverbérations trois décennies plus tard.

Nous sommes ouverts à toute forme de contribution : article scientifique, essai, réflexion théorique ponctuelle, compte rendu de livre ou d’article, dialogue ou débat (textuel, audio ou vidéo), bibliographie annotée...

Après évaluation, les contributions seront publiées dans un dossier spécial de la revue Sens public. Des contributions moins formelles peuvent aussi être soumises pour une rubrique sans évaluation scientifique.

Idéalement, les propositions (entre 200 et 400 mots) seront soumises par le biais de l’outil d’édition de texte Stylo, mais nous demeurons ouverts à des soumissions dans d’autres formats si nécessaire. Vous trouverez le protocole de soumission par Stylo ici.

Sur la base des propositions retenues, les contributions complètes (entre 2000 et 4000 mots) seront ensuite soumises sur Stylo.

Date de tombée pour les propositions : 15 mai 2024

Pour les articles : 31 août 2024

Contacts :

Gilles Dupuis : gide@videotron.ca

Jean-François Vallée : jfvallee@cmaisonneuve.qc.ca

—

Bill Readings (1960-1994) had a brief but exceptional academic and intellectual career. In addition to his numerous publications on literature, art history, the Renaissance, postmodernity, feminism, digital publishing, and the philosophy of Jean-François Lyotard, he is most notably known for a posthumous work, The University in Ruins (Harvard University Press, 1995). This book has lost none of its topicality, regarding its analysis of the new corporate university and the (empty) concept of “excellence” that was just then starting to preside over it... and still does today.

In view of paying tribute to our friend on the 30th anniversary of his tragic death in the Fall of 2024, we are preparing a commemorative and “regenerative” publication that seeks to revisit his thought and explore the ramifications of his provocative ideas three decades later.

Contributions of all kinds are welcome: scholarly articles, theoretical essays, book or paper reviews, dialogues or debate (textual, audio or video), annotated bibliographies... for a dossier that will be published in a special issue of the online journal Sens public. Less formal contributions, that would not need to go through the same peer review process, could also be included in another section of the journal.

Propositions (200-400 words) should ideally be submitted through the Stylo online text editor and then sent to proposition@sens-public.org with the sharing function of the tool, but we are open to receiving submissions in other formats if necessary. All accepted contributions (2000-4000 words) will be submitted through Stylo.

Deadline for the propositions: May 15, 2024

For submissions: August 31, 2024

For more information:

Gilles Dupuis: gide@videotron.ca

Jean-François Vallée: jfvallee@cmaisonneuve.qc.ca