Pallas, n° 124, “La loi des séries“

François Ripoll (coord.)

Le procédé de mise en série est fréquent dans les domaines littéraire et artistique : production sérielle d’artefacts, établissement de listes, passages en revue de figures, jeux de récurrence thématique au sein d’une œuvre… L’effet de série repose fondamentalement sur une succession d’éléments comportant à la fois des analogies et des variations. Il est dès lors opportun de s’interroger sur la logique qui préside à la série, sur l’homogénéité ou l’hétérogénéité des éléments qui la composent, et sur son apport éventuel à la cohérence et à l’unité d’un ensemble, notamment sous l’aspect d’une fonction structurante. Le présent recueil envisage ces problématiques à travers des contributions relevant de la littérature, de l’archéologie et de l’histoire de l’art, dans une perspective pluridisciplinaire.

Un ensemble de 5 articles portant sur des sujets divers (épigraphie et société ; territoires ; mythes et ses représentations) complète le numéro.

