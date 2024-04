Convocatoria

De iracundia: En torno a su conceptualización y representación

Revista Conceφtos (Université Bordeaux Montaigne) — 2025

coord. Fernando Pancorbo (Swiss National Scientific Foundation, Universität Basel) y François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne, CELIS)

Este nuevo número de la revista bordelesa Conceφtos girará en torno al concepto de iracundia, así definido por el Diccionario de Autoridades: “por lo regular se toma por lo mismo que ira: y añade el ser con excesso, o ser el hábito vicioso de quien fácilmente se dexa llevar la ira”. No obstante, tras hacer una primera revisión de las fuentes clásicas y algunas polémicas renacentistas, se puede notar que este concepto aún no cuenta con una clara conceptualización y presenta un obvio problema de transmisión. De hecho, se trata de una problemática que tiene sus raíces en la Antigüedad, tal y como ya puso de manifiesto Salustio en sus Catilinarias, en referencia al contexto helénico: “quae apud alios iracundia dicitur, ea in imperio superbia appellatur” (Cat. 51). Todo parece apuntar que la asimilación de la iracundia a las conductas reprobables hizo que el concepto hubiera de comprenderse a lo largo de los siglos como un vicio y, por lo tanto, como una condición similar a los estomagantes, los rabiosos, los clamosos, o, en otro orden, los coléricos y los melancólicos, tal y como defiende Séneca en su De ira (1.4). La vaguedad conceptual y la falta de consenso en torno a este término es heredada en la Modernidad. Prueba de ello es que encontramos textos en los que la iracundia se plantea como un concepto dependiente y exento de significado propio, como se puede ver, por ejemplo, en el Breviloquium de amore et amicitia de Alfonso Tostado (1437), una idea que sería definitivamente asentada en el Tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias (“no está recibido este vocablo en lengua castellano pura (s. v. ira)”).

En este monográfico, invitamos a reflexionar en torno a este tema, ofreciendo diferentes líneas de investigación que den respuesta a cuestiones como la problemática en torno a la conceptualización de la iracundia en la cultura moderna, su contemplación como vicio o como virtud, y su interpretación en diferentes contextos literarios y artísticos.

Posibles líneas de reflexión

1) Enfoque conceptual. Definición y delimitación de la iracundia:

a) En este primer bloque, el objetivo es tratar de la iracundia desde una perspectiva puramente conceptual, abordándola, en un primer momento, desde el punto de vista filosófico, religioso, retórico y literario, con el fin de dotar de una base teórica su apreciación y ponerla en consonancia con otros campos del saber, como la Medicina o las Artes.

b) El desarrollo y la recepción de las polémicas renacentistas de carácter filosófico, religioso, filológico y artístico en torno al tratamiento del término. Ponemos por caso que si la concepción general es que la iracundia es un vicio y un pecado venial, hay casos concretos en los que está justificada y ha de ser empleada. Existe una iracundia virtuosa que es empleada para preservar el zelo rectitudinis, en términos de San Bernardo y, posteriormente, de Pedro Gallindo. Más claro aún queda en palabras de Bodei:

Por un lado, es considerada como una noble pasión de rebeldía contra las ofensas y las injusticias soportadas, deseo de castigar a la persona a la que se considera causante de los ultrajes; por otro, representa una temida pérdida de autonomía y de juicio. La tradición se divide, por tanto, en dos grandes ramas de duración más que bimilenaria: una que acepta la ira justa, pero condena la iracundia; la otra rechaza cualquier tipo de ira y exige abstenerse completamente de ella (Remo Bodei, La passione furente, trad. española).

2) Representación de la iracundia

En este punto, y con el fin de poder definir o identificar en términos más obvios lo que entraña la iracundia, proponemos abordar su percepción desde una doble perspectiva: por un lado, la representación literaria y su eventual puesta en escena en el caso de las piezas drámaticas; y, por otro lado, su proyección artística, partiendo del estudio iconográfico y pictórico que dan muestra de esta condición.

a) Teniendo en cuenta la amplitud de posibilidades que se pueden contemplar en el ámbito literario moderno hispánico —desde la novela sentimental, la pastoril, pasando por la tradición erótica, hasta las novelas breves—, nuestra intención es establecer una tipología de personajes que encarnen la iracundia y aquellos que la sufren. Recuérdese, por ejemplo, la figura del senex iracundus, cuya mala condición suele castigar a mujeres, niños y esclavos; o bien, la posible justificación de tal conducta frente a personajes que representan a una colectividad herética y, por tanto, nociva para la sociedad, la mentalidad y la fe de la época.

b) Queremos también abrir el campo de estudios a la percepción conceptual y figurativa de la iracundia en el arte. A menudo, la contaminación terminológica ha afectado la interpretación emblemática y pictórica, incurriendo, de nuevo, en la equiparación entre iracundia e ira, cólera, soberbia, etc. No obstante, hay constancia de que esta condición tiene una representación metafórica y alegórica propia. Basta sólo con asomarse a las obras de tratadistas renacentistas para ver cuáles son sus principales vías de figuración, como es el caso de L’Iconologia, de Cesare Ripa, o, ya en la contemporaneidad, los estudios de Erwin Panofsky, más concretamente, en sus Studies in Iconology.

Bibliografía

Las propuestas de contribución, que constarán de un resumen de unas 300 palabras y una breve biobibliografía, deben ser enviadas antes del 15 de julio de 2024 a fernandojose.pancorbomurillo@unibas.ch y F-Xavier.GUERRY@uca.fr.

La notificación de las propuestas aceptadas se realizará antes de finales de julio de 2024.

Los artículos deberán ser enviados antes del 30 de junio de 2025.