Archivum Latinitatis Medii Aevi, t. 79, 2021

Sommaire / Contents :

– I. Actes du colloque VOCES 2021. Fêtes et célébrations. Centenaire du « Dictionnaire du Latin médiéval », Campus Condorcet (Aubervilliers), 29 septembre-1er octobre 2021 – B. Bon, A. Guerreau-Jalabert, Leithe-Jasper H., Nowak K., « Introduction » – Les rythmes de la fête – J. Cl. Schmitt, « Les rythmes de la fête au Moyen Âge » ; J. Ottelli, « Creare la “machinam” : idee politiche e pratiche di governo nella musica dei Visconti » ;A. Belgrano, « Choreas ducere : dire l’acte de danser en groupe au Moyen Âge » – Les enjeux de la fête – M. A. Fornés Pallicer, P. J. Quetglas Nicolau, « La celebración de pequeñas y grandes fiestas en la documentación latina de la Cataluña altomedieval » ; S. Hamel, « Les enjeux socio-économiques des jours fériés à la fin du Moyen Âge : l’exemple d’un procès au Parlement de Paris entre la ville et le chapitre de Saint-Quentin » – Le vocabulaire de la fête – M. Pörnbacher, « De centesimo anno “annus iubileus” und Jubiläum von Dhuoda bis Dante » ; Z. Silagiová, « (Un)erwünschte Bräuche oder koleda und pomlázka » ; A. Bartoszewicz, « The Social Perception of the Church Calendar in Late Medieval Poland: City – (Small) Town – Countryside » ; M. Puig Rodríguez-Escalona, « Las festividades como referente temporal en los documentos de empeño de la Cataluña altomedieval » ; A. Quéret-Podesta, « Les festivités dans la Chronique Hungaro-Polonaise » ; B. Laurioux, « Le banquet par ses mots (Tours, 1457) » ; R. Alexandre, « Notes sur gaudium en latin médiéval (domaine hagiographique) » ; C. Prieto Espinosa, « Léxico relativo a la celebración y la festividad en la documentación latina medieval portugués » – Table ronde. Nouvelles des Dictionnaires de latin médiéval – C. Cardelle de Hartmann, « In memoriam Peter Stotz » ; A. Guerreau-Jalabert, « Cent ans de lexicographie médio-latine » ; A. Wellhausen, « Allemagne. Bericht über den Stand der Arbeiten am Mittellateinischen Wörterbuch (MLW) » ; E. Pérez Rodríguez, « Castille et Leon. Rapport du Projet Lexicon Latinitatis Medii Aevi Castellae et Legionis (LELMACEL) » ; A. Gómez Rabal, « Catalogne. Présentation des travaux du Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae : le renouvellement du CODOLCAT et l’édition numérique du GMLC » ; B. Bon, « France. Rapport sur l’activité du Comité Du Cange 2016-2021 » ; A. Harvey, « Irlande. Dictionary of Medieval Latin from Celtic Sources (DMLCS) » ; A. DE Prisco, « Italie. Latinitatis Italicæ Medii Ævi Lexicon Imperfectum » ; M. Rzepiela, « La section du latin médiéval polonais » ; R. Furtado, « Portugal. Orígenes, estado y perspectivas del Corpus Documentale Latinum Portucalense (CODOLPOR) » ; B. Kocánová, P. Nývlt, Z. Silagiová, « République Tchèque. Latinitatis Medii Ævi Lexicon Bohemorum » – II. Articles – P. Smiraglia, J. Polara, « Latinitatis Italicae lexicon » ; A. De Prisco, « Addenda-Series altera. Fasciculus XVIII : patrona - perfectrix – III. Chroniques – A. BARTOLA, « Cronaca degli avvenimenti italiani : 2021 ».