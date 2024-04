Julie Brugier

Marginalité et communauté dans le roman. Maryse Condé, William Faulkner et Rachel de Queiroz

Paris, Classiques Garnier, coll. "Perspectives comparatistes", 2024

Comment la littérature peut-elle nous aider à penser la communauté ? Les imaginaires romanesques de la communauté et de la marginalité chez Condé, Faulkner et Queiroz, situés dans leur contexte d’écriture, montrent les enjeux poétiques et politiques de cette question, entre apories et possibilités.

